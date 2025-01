Questa è l'ultima tappa nella trasformazione della stazione di Menton e del suo quartiere. Dopo il cantiere per rendere accessibili i marciapiedi, la ristrutturazione dell'edificio viaggiatori e la riqualificazione del piazzale esterno, è il turno del parcheggio sotterraneo della stazione di Menton di essere inaugurato. Sotto la direzione di SNCF Gares & Connexions, il cantiere del Polo d'Scambi Multimodale di Mentone si conclude dopo 3 anni di lavori.

IL PARCHEGGIO DI 406 POSTI INAUGURATO SOTTO LA PIAZZA DELLA STAZIONE

Lanciato all'inizio del 2022, il parcheggio sotterraneo è stato un progetto colossale che ha richiesto notevoli risorse umane e tecniche. Le operazioni di scavo e di sterro hanno richiesto quasi un anno per consentire la rimozione di 36.000 m3 di materiale. Poi, la fase di costruzione è iniziata nel maggio 2023, con la realizzazione delle fondamenta, prima di vedere l'elevazione della struttura del nuovo impianto su 4 livelli.

Il cantiere è durato solo 2 anni e mezzo ed è stato svolto senza interruzioni, né del traffico ferroviario, né della gestione della stazione. Il progetto è stato completato lo scorso settembre per dare spazio all'allestimento interno del parcheggio, condotto dal concessionario Interparking.

In funzione dal 19 dicembre scorso, il parcheggio «Gare SNCF» è aperto 24/24 e 7/7. L'inaugurazione si è svolta venerdì 24 gennaio, alla presenza di Yves JUHEL, sindaco di Menton e Presidente della Comunità della Riviera francese; Rolland CRACCO, CEO di Interparking; Jérôme BINI, Direttore regionale Sud Provenza-Alpi-Costa azzurra Gares & Connexions; Gabrielle BINEAU, Consigliere dipartimentale; Pierre-paul LEONELLI, Consigliere regionale e Laura REYNAUD, sotto il prefetto di Nizza-Montagne.

Questo nuovo parcheggio offre una capacità di 406 posti, 66 dedicati alle due ruote motorizzate e 340 per le auto, di cui 19 dotati di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Dispone anche di spazi riservati per il carpooling e un servizio di ritiro.

Gli abbonamenti sono proposti al mese o all'anno, con una tariffa interessante in intermodalità accoppiata a un abbonamento TER Zou! (30 € auto/ 18 € moto). Un'indennità di 30 minuti gratuiti si applica anche a tutti i visitatori. Il parcheggio è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta e un ascensore dà accesso diretto al piazzale della stazione.

Finanziamento del parcheggio - costo totale: 17,7 M€ - Comunità della Riviera francese: 8 019 649 € (45

UN POLO DI SCAMBI MULTIMODALE MODERNO & CROCEVIA DELLA MOBILITA'

Il Polo di Scambi Multimodali di Mentone è un progetto essenziale al servizio della mobilità, dell'ambiente e del dinamismo del territorio della Riviera francese. Con nel 2023, circa 2,4 milioni di viaggiatori e 3 milioni di visitatori in stazione, la stazione di Menton occupa un posto centrale nella rete ferroviaria della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Essa è così tra le 5 stazioni più frequentate del dipartimento delle Alpi Marittime con 1 treno ogni 1⁄4 ora dall'arrivo della nuova offerta Zou! su questo asse strategico tra Nizza e Italia.

Il nuovo polo di scambi multimodali offre agli abitanti di Mentone e dei comuni vicini della Comunità della Riviera francese una moderna infrastruttura di trasporti, accessibile, armoniosa e rispondente alle esigenze ambientali del nostro tempo e capace di incoraggiare il ricorso trasporti pubblici e nel contempo contribuire alla transizione ecologica.

Questo ambizioso progetto ha permesso la realizzazione della messa in accessibilità dei pontili e dell'edificio viaggiatori con la creazione di 2 ascensori uno sul marciapiede centrale, l'altro nella hall permettono di accedere al sottopasso.

inoltre, la ristrutturazione e riorganizzazione della hall della stazione con la creazione di nuovi spazi commerciali e TER Zou! , l'ammodernamento dell'illuminazione, della segnaletica e degli schermi di informazione dinamica destinati ai viaggiatori, il rinnovo delle facciate e dei serramenti, la creazione di un piazzale esterno pedonale, con gazebo ombreggiati e attrezzato con rastrelliere per biciclette e deserti per i taxi ed infine un parcheggio sotterraneo di 406 posti che offre una tariffazione interessante a favore dell'intermodalità.

Realizzato sotto la direzione di SNCF Gares & Connexions, il Polo di scambi multimodali è cofinanziato dallo Stato, dalla Regione Sud, dal Dipartimento delle Alpi-Marittime, dalla Comunità della Riviera francese e da SNCF Gares & Connexions.

Finanziamento del PEM - costo totale: 26,14 M€ - Fondo europeo - FESR (16%) - Stato (8%) - Regione Sud (23%) - Dipartimento 06 (1%) - Comunità della Riviera francese (38%) - SNCF (15%)