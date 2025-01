Aumentano le tariffe autostradali: oltre il 3% per andare da Nizza a Ventimiglia!

Le tariffe autostradali aumentano in tutta la Francia (mediamente dello 0,9%) ed anche la A8 che unisce il Sud Est francese con l’Italia, rivede le tariffe.



L’aumento è dello 3,12% sulla tratta Ventimiglia – Nizza Est e dell’1,21% per chi va da Ventimiglia a Cannes: anche le tariffe di chi percorre la Costa Azzurra in autostrada diventano ancora più salate.



Dal 1° febbraio 2025 andare da Ventimiglia a Nizza Est costerà 10 centesimi di euro in più: il costo sarà di 3,30 euro. Per recarsi a Cannes il costo, da Ventimiglia, sarà di 8,30 euro.



La notizia non ha colto impreparati: ogni anno a febbraio i costi vengono rivisti sulla base dell’incremento dei costi e degli investimenti effettuati.



Al fondo di questo articolo é inserita la tabella dei costi del pedaggio a partire dal 1° febbraio 2025.