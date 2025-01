A Monaco la quarta riunione della commissione consultiva degli archivi di interesse pubblico

La Commissione consultiva degli archivi di interesse pubblico (CCAIP), istituita dall'Ordinanza sovrana del 25 marzo 2021 relativa agli archivi di interesse pubblico, si è riunita per la quarta volta ieri, martedì 28 gennaio presso il Ministero dello Stato, sotto la presidenza di Jean-Pierre LaffitteCharles CURAU e alla presenza del sig. Marc VASSALLO, Segretario Generale del Governo.

La relazione di attività dell'anno 2024 della Missione di prefigurazione degli Archivi nazionali (MPAN) e del Servizio centrale degli archivi e della documentazione amministrativa (SCADA), ad essa annesso, è stata presentata ai membri della Commissione. I membri della Commissione hanno potuto constatare la grande diversità delle azioni condotte l'anno scorso da queste due entità del governo principato.

L'accento è stato posto in particolare sul salto di qualità realizzato in termini di offerta di formazione agli archivisti del Principato, ma anche di raccolta di archivi privati a titolo gratuito o oneroso, digitalizzazione, restauro e inventario dei fondi conservati.

Inoltre, il deposito recentemente registrato di una parte degli antichi archivi patrimoniali del Consiglio nazionale presso la MPAN è stato annunciato in seduta. Fa seguito a un primo deposito realizzato l'anno scorso dal Centro scientifico di Monaco. Si tratta dei primi depositi di archivi pubblici non appartenenti all'Esecutivo e questo segna una tappa importante nel progetto degli Archivi nazionali. Sono in corso discussioni con altre importanti istituzioni del Principato.

La vocazione della MPAN e del progetto degli Archivi nazionali è infatti di andare ben oltre gli archivi dell'unico Esecutivo, sul principio di una casa comune aperta ai vari produttori di archivi, in particolare pubblici, di Monaco. i primi depositi sono un simbolo forte di questo progetto collettivo.

Oltre alla presentazione del rapporto di attività, gli scambi sono stati ricchi e hanno affrontato varie problematiche, in particolare la gestione degli archivi comunali durante una presentazione densa degli archivisti comunali, ma anche la necessaria articolazione tra protezione dei dati personali e archivi patrimoniali, in particolare intorno agli imperativi di conservazione dei dati personali con valore storico, scientifico, statistico, ecc., da trasmettere alle generazioni future.

La Commissione ha adottato diverse raccomandazioni, tra cui quella di intensificare l'opera di modernizzazione degli archivi pubblici e parapublici.