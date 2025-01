San Valentino 2025, festeggiate l'amore in un ambiente eccezionale: scegliete il Principato di Monaco

Che cosa ne dite di programmare uno splendido San Valentino a Monaco? E visto che quest'anno la festa cade di venerdì, quale occasione migliore per trascorrere un fine settimana intero nel Principato?

Dunque, venerdì 14 febbraio, festeggiate l'amore in un ambiente eccezionale. Lasciatevi sedurre dai ristoranti stellati di Monaco, dove ogni piatto è una dichiarazione d'amore. E se invece preferite qualcosa di più festaiolo nessun problema: vivete al ritmo delle serate monegasche animate in luoghi iconici. Oppure scegliete l'intimità dei ristoranti gourmet, per un'esperienza raffinata e indimenticabile.

Dichiararsi innamorato in compagnia di un bicchiere di champagne ascoltando del jazz, lasciarsi sorprendere da un viaggio culinario con i sapori d'Oriente, o vivere l'esperienza unica di una tavola stellata. Che siano festose, epicuree o intime, un mare di luoghi tanto desiderati vi offriranno la più scintillante delle serate.

Ma non solo. Vivete il tempo di una giornata, un'appassionante immersione dei sensi alle Terme Marine Monte-Carlo con un massaggio su misura, un pranzo dai sapori mediterranei al ristorante l'Hirondelle e l'accesso all'area Benessere. Una parentesi di dolcezza per il corpo e la mente da vivere in piena complicità con la vostra metà.

Quest'anno, offrite molto più di una cena: regalate Monte-Carlo alla vostra metà. Prenota subito il tuo San Valentino su montecarlosbm.com.