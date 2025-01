Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di febbraio (Foto)

Anche nel mese di febbraio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





L’evento del mese da non perdere

« 21e salon azuréen de l’aquariophilie, de la terrariophilie et de l’oiseau » - Il 1° e 2 febbraio - Espaces du Fort Carré – Antibes

L’associazione Aquario-passion organizza il 21° Acquario, terrario e mostra di uccelli. I visitatori del salone troveranno pesci e piante d’acqua dolce, pesci e coralli marini, uccelli, rettili, ragni e una varietà di attrezzature di seconda mano esposte e in vendita presso gli stand professionali. Ogni giorno, un mercato di pesci e coralli e un mercato degli uccelli sono aperti al pubblico a partire dalle 11.00. Viene organizzata anche una tombola.





Diversi

«Débarrasse vinyles » - Il 2 febbraio - Salle du 8 mai – Antibes

«Les professeurs en scène : duo à quatre mains» - Il 2 & 3 febbraio - Villa Eilenroc – Antibes

«10 jours pour l’emploi et la formation» - Fino al 8 febbraio

«Atelier participatif repair café» - Il 8 & 22 febbraio - Espace Croix Rouge – Antibes

«Spectacle : le mythe de sisyphe» - Il 8 febbraio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

«3e trail longe-cote : le calvaire» - Il 9 febbraio - Plage de la Salis – Antibes

«Loto contre la mucoviscidose» - Il 16 febbraio - Espaces du Fort Carré – Antibes

TeatroAnthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue Jules Grec - Antibes

«Duel reality» - Martedì 4 febbraio alle 14 e alle 20 e Mercoledì 5 febbraio ore 20,30

«Agnès Jaoui» - Martedì 25 febbraio ore 20

Théâtre le tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

«Le ticket» - Il 1° febbraio

«Apprivoisé ou presque» - Dal 6 all’8 febbraio

« Un air de famille » - Il 9 febbraio

«Ce n’est pas de votre faute!» - Dal 13 al 15 febbraio

«Le voyage magique : spectacle enfants» - Il 15 e 20 febbraio

«Je repp» - Dal 20 al 22 febbraio

«Karabistouille : spectacle enfants» - Il 22 e 23 febbraio

«Réussir sa vie du premier coup» - Il 27 e 28 febbraio

Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

«Improvisation» - Il 23 febbraio

«Le tartuffe : pièce de molière» - Il 1°, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 febbraio

«T’as pas vu la poubelle: spectacle enfants» - L’11 febbraio

«Pièce de vie» - Il 13 febbraio –

«Frérot & sœrette : spectacle enfants» - Il 18 febbraio

«Trahisons» - Dal 21 al 23 e il 28 febbraio -

«Esquisse» - Il 27 febbraio

Mostre

«Élément eau Cap d’Antibes» - Dal 1° al 27 febbraio - Casemate n°5 – Boulevard d’Aguillon - Vieil Antibes

«Transacafé : styles » - Fino al 1° marzo - 6 Rue du Docteur Rostan – Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

«Drumsvleil» - Fino al 7 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Il reflet de la lumière» - Fino al 29 marzo - Espace d’Exposition les Arcades – Viel Antibes

«Au-delà de l’écriture 2» - Fino al 15 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Leurs majestés : homard et langouste» - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - Il 04, 11 e 25 febbraio ore 10

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta,

Il Percorso dei Pittori - Il 28 febbraio ore 10h