Lo Yacht Club di Monaco per la prima volta alla partenza della Admiral’s Cup

Lo Yacht Club di Monaco (Y.C.M.) si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva, partecipando per la prima volta alla Admiral’s Cup, una delle più prestigiose competizioni veliche. Organizzata dal Royal Ocean Racing Club (RORC), questa gara si terrà dal 17 luglio al 1o agosto 2025 a Cowes, sull'Isola di Wight.

Creata nel 1957 e spesso definita «Coppa del Mondo non ufficiale delle regate d'altura», la Admiral’s Cup fa il suo grande ritorno dopo un'assenza di oltre vent'anni (ultima edizione nel 2003). La competizione riunisce l'élite mondiale della vela per una serie di regate inshore e offshore, tra cui la mitica Rolex Fastnet Race.

Un progetto di Pierre Casiraghi e Peter Harrison

"L'idea di questa partecipazione è di Peter Harrison, membro del Y.C.M. e proprietario delle barche Jolt, con il sostegno entusiasta di Pierre Casiraghi, Vice Presidente del Club e fondatore del Team Malizia. Peter (Harrison) è un grande marinaio con una squadra eccezionale. Quando mi ha proposto di partecipare alla Admiral’s Cup, con le barche Jolt, ho accettato subito questa incredibile sfida", dice Pierre Casiraghi.

Il team monegasco allestirà due barche in partenza: la TP52 Jolt 3, salpata da Peter Harrison nella categoria IRC Big Boat, e la Carkeek 40 Jolt 6, guidata da Pierre Casiraghi. Abbiamo un solido programma di allenamento, navi performanti e una squadra determinata. La costanza sarà la chiave: due corse sbagliate e tutto si complica. Dovremo rimanere concentrati e affrontare ogni giorno come una nuova sfida», aggiunge Pierre Casiraghi.

Un team d'élite per una sfida di grande portata

"Questa iniziativa si iscrive nella politica sportiva dello Yacht Club di Monaco, condotta secondo la volontà del suo Presidente, S.A.S. il Principe Alberto II, con l'ambizione di promuovere la vela di alto livello e ispirare le giovani generazioni. Abbiamo seguito con orgoglio il percorso di Boris Herrmann nella Vendée Globe, amando il suo impegno e il suo coraggio. Questo nuovo progetto incarna la nostra visione sportiva. Queste sfide ci ispirano e suscitano nuove vocazioni", ha dichiarato il Principe Sovrano.

Per questa nuova sfida collettiva, l'equipaggio monegasco beneficerà dell'esperienza di marinai rinomati, tra cui Boris Herrmann e Will Harris del Team Malizia ma anche di Cole Brauer, primo americano ad aver completato un giro del mondo in solitaria senza scalo in 130 giorni, e secondo posto al Global Solo Challenge 2024.

Peter Harrison condivide questo entusiasmo: "Lo Yacht Club di Monaco è un attore importante della vela mondiale. Partecipare alla Admiral’s Cup è un'opportunità unica per valorizzare il nostro know-how e la nostra passione".

2025, un'edizione attesissima­

La Admiral’s Cup 2025 riunirà più di 15 squadre che rappresentano club prestigiosi, come il Royal New Zealand Yacht Squadron, lo Yacht Club Costa Smeralda, il New York Yacht Club, vittoriosi per tre volte. L'Australia, rappresentata dal Cruising Yacht Club of Australia, è il detentore del titolo, avendo vinto l'ultima edizione nel 2003.

Il formato si alternerà a regate costiere molto tecniche (dette «inshore») e a gare in alto mare di più lunga distanza (chiamate «offshore»), dove la regolarità e le prestazioni globali degli equipaggi saranno determinanti.

Partecipando a questa competizione, lo Yacht Club di Monaco ribadisce la sua ambizione di accompagnare i suoi membri verso l'eccellenza e rafforzare la sua influenza sulla scena internazionale. Una sfida importante, che il team monegasco è pronto a raccogliere con determinazione e passione.