Cronaca e immagini dei carnevali di Nizza: riviviamo il …2024 (Foto)

Il 2024 è stato l’anno dei record, perfino inaspettati per le dimensioni.

Dal 17 febbraio al 3 marzo 2024 il Roi de pop culture ha coinvolto, come non mai, il pubblico ottenendo altissimi riscontri sui media: i tristi anni della pandemia sono ormai un brutto ricordo.



Sono i numeri ufficiali a testimoniare come il 2024 possa essere definito l’anno dei record.



Questi i numeri ufficiali dell’edizione 2024 del Carnaval “Roi de pop culture”:

Spettatori oltre 230.000;

Oltre 35 milioni di euro di benefici economici;

Oltre 1400 posti di lavoro generati direttamente;

Decine di migliaia di persone che si sono recate al Village de Carnaval per dedicarsi a molteplici attività;

Un record a Villa Masséna: 17.800 visitatori per il “Pop’expo, dal laboratorio alla sfilata” che ha messo in risalto carnavaliers, costumisti e fioristi;

Centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo.

Inoltre: il grand charivari, il ballo del Veglione, una grande giornata Pop, un brunch francese, una serata K-pop, molteplici Carnevali nel territorio di Nizza e della Métropole;

2 cortei inclusivi con audio descrizione per persone non vedenti.

Nel periodo del Carnevale, il tasso di occupazione degli hotel di Nizza ha raggiunto il 67% (una crescita di 4 punti rispetto all’edizione 2023), con un picco dell’87% sabato 17 febbraio e dell’85% il 24 febbraio 2024.



Notevole anche la copertura mediatica, assicurata da 400 giornalisti accreditati provenienti, oltre che dalla Francia, da Stati Uniti, Italia, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Bulgaria, Giappone, Finlandia, Bulgaria, Danimarca, Spagna e Danimarca.



Ben tre mostre sono state proposte gratuitamente:

" Votre version pop art de Nice et ses quartiers "

" Expo COSPLAY "

Una mostra di costumi, artisti pittori e collezionisti a Nice Étoile.