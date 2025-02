Notti di passione in una Love Room al porto di Nizza

Per chi sta cercando un luogo dove vivere notti di passione indimenticabili, la Chambre d’Anastasia, situata nel cuore del porto di Nizza, è la scelta perfetta.

Uno spazio esclusivo di 75 m² è progettato per offrire un'esperienza unica, lontana dalla routine quotidiana.



All’ingresso, si è accolti da un affascinante palo da pole dance, mentre i muri neri e il letto di 3 metri creano un’atmosfera seducente.

Ma non è tutto: la Chambre d’Anastasia è dotata anche di una lussuosa Jacuzzi e di una misteriosa stanza segreta, accessibile solo agli ospiti.



Frank, il creatore di questo angolo di intimità, spiega: «L’idea è di offrire esperienze che non si possono vivere a casa».

Che si stia cercando un momento romantico o avventure più audaci, si troverà quello che si desidera.

Ispirata al celebre romanzo "Cinquanta sfumature di grigio", questa love room è un invito a esplorare la tua fantasia.



L’illuminazione soffusa, creata da camini a vapore e olografici, insieme a un grande schermo e un home cinema, rende l’atmosfera ancora più suggestiva.

Situata in una posizione strategica vicino a rue Bonaparte, non distante dal porto di Nizza, l’ingresso dalla strada consente agli ospiti di osservare il mondo esterno senza essere visti, aggiungendo un tocco di mistero alla serata.



La Chambre d’Anastasia può ospitare fino a quattro persone e offre la possibilità di prenotare massaggi e servizi aggiuntivi, come petali di fiori e palloncini, per rendere l’esperienza ancora più speciale.

Per accedere a questo angolo di passione, è necessario essere maggiorenni. Il costo per una notte di pura magia è di 770 euro e l’indirizzo verrà fornito solo a chi prenota.