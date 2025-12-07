 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Tredicesima...lampo!

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla tredicesima, che viene pagata in questi giorni e che inflazione e salari non adeguati alla dinamica dei prezzi fanno durare sempre meno, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

