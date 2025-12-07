Chiusura dell’Anno Santo a Monaco: un invito alla Speranza

Con l’arrivo del mese di dicembre, la Chiesa si prepara a celebrare il Natale e il tempo dell’Avvento, accogliendo la gioiosa notizia della venuta di Cristo, nostro Salvatore. Quest’anno giubilare, iniziato con l’apertura solenne della Porta Santa, sta per giungere al termine, segnando la chiusura di un percorso spirituale ricco di grazia, conversione e preghiera.

La conclusione ufficiale dell’Anno Santo sarà celebrata a Monaco sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso la Cattedrale, con un tema centrale: la Speranza. La data è stata leggermente posticipata per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di fedeli a questa grande festa diocesana.

Nonostante la chiusura simbolica della Porta Santa, il percorso di grazia vissuto durante l’anno giubilare non si interrompe. L’Anno Santo rappresenta infatti un faro luminoso che deve continuare a illuminare tutte le nostre giornate, e l’impegno nella speranza, nella carità e nella preghiera prosegue anche dopo la sua conclusione.

Per coloro che non hanno avuto l’opportunità di partecipare ai pellegrinaggi o alle iniziative organizzate dal Diocesi di Monaco, rimane la possibilità di vivere la grazia del Giubileo vicino a casa propria. Fino alla fine di dicembre, il Santuario di Laghet accoglie i fedeli che desiderano compiere i gesti giubilari: confessione, partecipazione all’Eucaristia, comunione e preghiera alle intenzioni del Santo Padre, passando simbolicamente la Porta Santa come se fossero a Roma.

“La grazia del Signore è sempre disponibile – ha sottolineato Sua Eccellenza Dominique-Marie David, Arcivescovo di Monaco – e tutto è ancora aperto per chi desidera vivere concretamente l’Anno Santo. Invitiamo tutti, anche chi risiede in altre diocesi o regioni, a recarsi nei luoghi scelti dai vescovi per vivere appieno questo cammino di fede.”

L’Anno Santo, sebbene giunga alla sua conclusione ufficiale, lascia così ai fedeli una continuità di speranza, gioia e impegno spirituale, invitandoli a portare avanti gli atti di fede e carità nel quotidiano.

Per ulteriori informazioni:

Diocesi di Monaco – Ufficio Comunicazioni: https://diocese.mc/



