Carnevale di Nizza: come partecipare senza spendere un centesimo

Nel meraviglioso mondo del Carnevale, bi sono molte opportunità per divertirsi senza dover aprire il portafoglio. Ecco un elenco di eventi e attività gratuite durante le festività.



Tribune e altre aree

Sebbene le tribune per i corsi e le battaglie di fiori siano a pagamento (con prezzi che variano da 10 a 28 euro a seconda della posizione e dell'età), ci sono modi per partecipare senza costi. Gli spazi all’interno del circuito sono anch'essi a pagamento (da 5 a 14 euro), ma se ci si presenta in costume completo, si può entrare gratuitamente ai corsi carnevaleschi!



Le grand charivari de Richelmi

Questo evento inaugura le festività mercoledì 12 febbraio alle 16, davanti alla Casa del Carnevale in via Richelmi, a Riquier. Sarà un pomeriggio di preparativi e divertimento, con concerti DJ, danza, musica e distribuzione di ganses.





La Carnavalina

Una novità per il 2025, la Carnavalina si svolgerà sabato 15 febbraio a partire dalle 13 sull'avenue Jean-Médecin. Artisti, associazioni e gruppi festeggeranno insieme al pubblico, senza barriere, fino a piazza Masséna, dove saranno esposti cinque carri ufficiali e verranno distribuiti fiori agli spettatori.



La course des garçons de café

Domenica 16 febbraio, a partire dalle 9, si terrà una divertente competizione tra professionisti dell'ospitalità, tutti addobbati e con un vassoio pieno di bevande. Gli spettatori possono assistere a questo evento che si svolgerà tra Vieux-Nice e la zona pietonne.



Le village du Carnaval

Dal 15 febbraio al 2 marzo, la Promenade du Paillon ospiterà un vivace villaggio aperto a tutti, dalle 11 alle 18. Saranno proposte animazioni, laboratori (per maschere, cappelli, trucco e souvenir), ristorazione, giostre e giochi. Inoltre, vi saranno due serate speciali il 20 e 27 febbraio, dalle 18 alle 22, con la sardinade e una programmazione alternativa.



Lou Queernaval

Quest'anno Lou Queernaval festeggia il suo 10° anniversario. Organizzato dalle associazioni LGBT locali con il supporto della città di Nizza, questo evento gratuito riunirà oltre 400 artisti e volontari in uno spettacolo di condivisione e reciproco rispetto.



Altri eventi gratuiti

Non bisogna dimenticare il carnevale degli studenti il 25 febbraio, l'incenerimento di Sua Maestà e i fuochi d'artificio il 1° marzo e il grande bagno di carnevale il 2 marzo.