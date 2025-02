Carnevale di Nizza, il programma di questa settimana (Foto)

È iniziata l’ultima settimana che si presenta con un denso programma ricco di iniziative: il Carnevale di Nizza vive i suoi momenti esaltanti.



Questo il programma da oggi, martedì 25 febbraio 2025 a domenica 2 marzo 2025.



Sfilata dei Carri Illuminati

Martedì 25 febbraio 2025 ore 20,30 - « Les étudiants fêtent Carnaval » con la partecipazione de la FACE 06

Sabato 1° marzo 2025 ore 20,30 – Seguito (in forma gratuita) dalla fête de clôture, incenerimento del Re e fuochi d’artificio in mare.

Battaglia dei fiori

Mercoledì 26 febbraio 2025 ore 14,30

Sabato 1° marzo 2025 ore 14,30

Notturna del Villaggio del Carnevale

Giovedì 27 febbraio 2025 dalle 18 alle 22 - Village du Carnaval - Square Leclerc, Promenade du Paillon. In programma: sardinata, socca, serata musicale e programmazione “insolita”. Costumi, blind test e buon umore: la festa Ici Azur arriva al villaggio del Carnevale di Nizza: l’invito è di andare mascherati per ballare e per giocare. Serata presentata da France Bleu Azur

Lou Queernaval

Venerdì 28 febbraio 2024 ore 20,30 – Place Massena - Gratuito. 10° anniversario! Il primo carnevale gay della Francia, radicato nella tradizione nizzarda delle feste di carnevale, è un evento popolare aperto a tutti. Si impegna a promuovere i valori della condivisione, dell’inclusione e del vivere insieme! Quale altro evento può riunire nello stesso spettacolo le più talentuose batucadas nizzarde, le più sfolgoranti drag queen e tanti artisti portatori di un grande messaggio universale di condivisione e benevolenza?

Una tradizione LGBTQIA+ unica in Francia

Dal suo lancio nel 2015, Lou Queernaval ha attirato spettatori da tutte le regioni della Francia e dai quattro angoli del mondo e segna l’inizio di un weekend di festeggiamenti eccezionali.

Questo evento unico in Francia, gratuito, è proposto dalla comunità LGBTQIA+ di Nizza in stretta collaborazione con la Città di Nizza e la Metropoli Nice Côte d’Azur.

Aperto a tutti, Lou Queernaval, il primo carnevale gay di Francia, si impegna a mantenere viva la grande tradizione popolare del Carnevale di Nizza con umiltà e un pizzico di follia!



Incenerimento del Re e fuochi d’artificio

Sabato 1° marzo 2025 ore 22,45 - Quai des États-Unis, di fronte alla spiaggia dell’Opéra

Cerimonia di chiusura

Domenica 2 marzo 2025 ore 10 – 12 Opéra Plage, Quai des États-Unis e ore 11 – 18 Villaggio di Carnevale, Promenade du Paillon, Square Leclerc.

Programma ufficiale

Il Grande Bagno di Carnevale accompagnato da una sfilata di pointus (tradizionali barche nizzarde). Per chiudere il Carnevale di Nizza, nuotatori e spettatori si riuniranno all’Opéra Plage per perpetuare questa gioiosa tradizione. In perfetto spirito carnevalesco, i partecipanti sono invitati a presentarsi in costume, aggiungendo un tocco festoso ai loro costumi da bagno.

Programma

Ore 10 - Animazioni musicali e performance di una scultura eolica dell’artista olandese Théo Jansen

Ore 11,45 - Grande bagno carnevalesco (aperto a tutti)

Ore 12 - Buffet