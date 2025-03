L'associazione Compagnons du devoir et du tour de France al Rotary Club Mentone

Promuovere i giovani, le qualifiche e l'artigianato. Questo era l'obiettivo del comitato giovani e formazione del Rotary Club, quando il 5 marzo ha invitato i L'associazione a Mentone. Più precisamente a Les Sablettes, all'interno del pop-up store della piattaforma Initiative Menton Riviera.

Incoraggiare le vocazioni Gli studenti del collegio Guillaume-Vento e del liceo professionale Paul-Valéry, nonché i giovani della Mission locale est 06, hanno potuto assistere alle dimostrazioni di Nathan, Arthur e Yanis, aspiranti muratori di 18 e 19 anni. Tutti e tre, infatti, stanno completando il Tour de France. I giovani di Mentone hanno potuto beneficiare anche degli incontri con Christophe Tieran, Compagnon du devoir (tutore), e Léon Chambinaud, prevosto di Cagnes-sur-Mer e della Corsica.

Consegna dell'assegno Al termine di questa giornata, una prima assoluta a Mentone, Jean-Luc Richard, presidente del Rotary, ha consegnato un assegno di 3.000 € ai Companions, di cui 600 € saranno donati ai tre aspiranti che si preparano per i WorldSkills (ex Olimpiadi WorldSkills). Prima di condividere un bicchiere di amicizia, Carmela Cartarrasa, consigliera comunale, si è congratulata con Nathan, Arthur e Yanis e ha elogiato l'iniziativa del club di servizio: "Grazie al vostro gesto, questo evento ha messo in luce un impegno ammirevole: quello dei Compagnons du devoir. Che perpetuano una tradizione di eccellenza: la trasmissione del know-how e il miglioramento personale. Oggi non celebriamo solo il vostro successo, ma anche i valori che sono alla base del vostro impegno. Vale a dire rigore, umiltà e fraternità.”

I Compagni L'associazione operaia dei Compagni del Dovere e del Tour de France è un'associazione riconosciuta di pubblica utilità ai sensi della legge del 1901. Il suo obiettivo? Riunire professionisti e professioniste mobilitati attorno allo stesso ideale: consentire a ogni persona di realizzare il proprio potenziale nella e attraverso la propria professione, in uno spirito di apertura e condivisione. Questa organizzazione di formazione professionale trasmette conoscenze e know-how attraverso l'apprendimento di un mestiere, ma anche competenze di vita attraverso la condivisione di valori quali solidarietà, fraternità e generosità. L'associazione ha aderito alla Conférence des Grandes Écoles nel 2014. Il programma di mentoring è un'esperienza professionale, umana e culturale che è stata inserita nel registro del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO dal 2010.

