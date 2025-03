A Mentone la mostra "Les chefs-d’œuvre du musée Jean Cocteau"

In questa occasione saranno esposti un centinaio di capolavori, rappresentanti le tre grandi collezioni della donazione Séverin Wunderman fatta alla città di Mentone nel 2005 (Cocteau, Sarah Bernhardt e arte moderna), in un percorso in sette sequenze: dalla serie di autoritratti di Jean l'Oiseleur ai manifesti di Alfons Mucha che rappresentano il Divino, fino a Sonia Delaunay.

La scenografia di questa mostra è stata progettata da Ahmad Reshad.

DATE DELLA MOSTRA: Inaugurazione 12 aprile 2025

Galleria del Museo – Collezione Jean Cocteau Séverin Wunderman Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Tel. : +33/04 92 41 76 73 Aperto tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi