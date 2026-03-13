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Eventi | 13 marzo 2026, 14:00

Gastronomia, divertimento, loto e bingo nel weekend al Marché de la Condamine di Monaco

Il mercato storico del Principato propone nuovi appuntamenti gastronomici e momenti di intrattenimento aperti al pubblico.

Marché de la Condamine

Marché de la Condamine

Il Marché de la Condamine, luogo di incontro emblematico nel cuore del Principato di Monaco, continua ad animarsi con una nuova serie di appuntamenti pensati per offrire momenti di convivialità e scoperta gastronomica a residenti e visitatori.

Punto di riferimento della vita quotidiana monegasca, il mercato propone regolarmente iniziative festose e culinarie che trasformano questo spazio storico in un vivace centro di socialità. Tra stand gastronomici, prodotti locali e specialità artigianali, gli eventi organizzati dalla Mairie de Monaco invitano il pubblico a condividere esperienze all’insegna del gusto e del divertimento.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 21 marzo 2026, quando il mercato ospiterà due eventi dedicati alla cucina e al gioco.

A partire dalle 10 del mattino, La Maison des Pâtes proporrà una dimostrazione culinaria con degustazione di ravioli farciti, offrendo ai presenti l’occasione di assistere alla preparazione di questa specialità e di assaggiarne le varianti realizzate artigianalmente.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, l’atmosfera si farà ancora più conviviale con un appuntamento dedicato ai giochi tradizionali: loto e bingo, un’occasione di intrattenimento pensata per coinvolgere il pubblico e favorire momenti di condivisione tra i partecipanti.

L’accesso agli eventi è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Con queste iniziative, il Marché de la Condamine conferma il suo ruolo di spazio vivo e dinamico della città, dove tradizione gastronomica e intrattenimento si incontrano per offrire esperienze autentiche nel cuore del Principato di Monaco.

Per ulteriori informazioni: https://www.mairie.mc/ 

Redazione

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