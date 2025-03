Nel 2025 il Jimmy'z Monte-Carlo si posiziona nel cuore della notte monegasca

Ha spento le sue 50 candele l'anno scorso, il mitico Jimmy'z Monte-Carlo ritorna per questa nuova stagione.

Dal 28 marzo 2025, il famoso club del Principato infiammerà le notti monegasche in un nuovo formato, tra linea musicale di tendenza e spirito dei festival. Per iniziare nel suo écrin: una programmazione ponderata, un layout interno ripensato, il marchio iconico del mondo della notte made in Monte-Carlo si appresta a lanciare la sua stagione 2025, all'insegna dei migliori suoni dei momenti, per continuare a scrivere la sua leggenda.



Un nuovo formato per la stagione 2025



Il 28 marzo 2025, vigilia del prestigioso Bal de la Rose, dà inizio a una nuova stagione. Nuova programmazione, nuovo dancefloor, nello spirito di un vero festival electro per un'esperienza eccitante!

Antonio Ierone, direttore del Jimmy'z Monte-Carlo, si affiderà a partire da quest'anno a Michel Saurin, che entra nel Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer come responsabile musicale elettroacustico clubbing gruppo, incaricato in particolare di dare al Jimmy'z un'identità artistica affermata e di tendenza, e di assicurarsi della coerenza dell'offerta in intrattenimento electro all'interno degli stabilimenti del gruppo.





Meglio conosciuto come «Mitch» o con il nome della sua etichetta Essence of Time, questo DJ francese ha più di 20 anni di esperienza internazionale. Da Saint-Tropez a New York, passando per Hong Kong, Courchevel e il Brasile, l'artista ha collaborato con istituzioni ed eventi prestigiosi in tutto il mondo.

In un universo in continua evoluzione, il Jimmy'z Monte-Carlo si dà quindi i mezzi per rispondere a tutte le aspettative di una clientela che vuole andare oltre il ristorante festivo e che vuole sentirsi in modo festival electro Monte-Carlo.



Per iniziare la stagione, il line-up del Jimmy'z 2025, in attesa delle grandi serate del Gran Premio di Monaco:



. 28.03 - Apertura del Jimmy'z con Claptone

. 29.03: AfterParty Bal de la Rose, con Cerrone

. 11.04: Marten Lou

. 12.04: Alec Monopoly



Informazioni pratiche:



. Jimmy'z Monte-Carlo - Sporting Monte-Carlo - 26 avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

. Aperto dal 28 marzo

. Aperto il venerdì e il sabato da marzo a giugno.

. Aperto da mercoledì a sabato incluso in luglio e agosto, e venerdì e sabato in settembre e ottobre.

. Capacità: 800 persone

. Informazioni e prenotazioni: Tel: +377 98 06 70 68 o +33 6 80 86 21 08 - jimmyz@sbm.mc