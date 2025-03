La mostra "Mission Polaire" va in trasferta: per un anno visitabile all'Aquarium-Vivarium AQUATIS di Losanna

Il Museo oceanografico di Monaco fa risuonare la voce dei poli oltre le sue mura esportando la sua esposizione «Mission Polaire» all'Aquarium-Vivarium AQUATIS a Losanna.

Dalla sua inaugurazione nel giugno 2022 presso il Museo oceanografico di Monaco, la mostra «Mission Polaire» ha accolto e sensibilizzato più di 1,7 milioni di visitatori, illustrando l'interesse crescente del pubblico per la scoperta e la conservazione delle regioni polari. Forte di questo successo e sostenuta dal sostegno di partner impegnati nella protezione dell'ambiente, questa esposizione ha preso il largo e si è installata, dall'8 marzo 2025 al 22 marzo 2026, sulle rive del lago di Ginevra all'AQUATIS Aquarium-Vivarium di Losanna, in collaborazione con la Fondazione Aquatis.



Nel quadro dell'Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, Questa mostra prosegue il suo impegno e invita i visitatori a viaggiare attraverso le regioni polari per comprendere meglio le principali sfide ambientali che questi fragili ecosistemi devono affrontare.

Robert Calcagno, Direttore generale dell'Istituto oceanografico di Monaco, si rallegra per questa collaborazione inedita: "Vedere la nostra esposizione Mission Polaire prendere il largo e stabilirsi sulle rive del lago di Ginevra è una grande soddisfazione! Far risuonare la voce dei poli oltre le mura del Museo oceanografico è una missione essenziale: raggiungendo nuovi pubblici, rafforziamo la consapevolezza della loro conservazione e incoraggiamo l'azione. Sono particolarmente lieto della partnership tra la Fondazione Aquatis e l'Istituto oceanografico, due istituzioni unite da valori e ambizioni comuni".

Davide Stadler, Presidente della Fondazione Aquatis: "Siamo estremamente orgogliosi di ospitare la mostra «Mission Polaire» ad AQUATIS. Questa collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco è un ottimo esempio del nostro impegno a favore della sensibilizzazione alle sfide ambientali. Mettendo in luce la bellezza e la fragilità dei poli, speriamo di ispirare i nostri visitatori a comprendere meglio questi ecosistemi unici e ad agire per la loro conservazione"-