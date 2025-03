Un Bottega Prosecco Bar a Nizza

All’aeroporto internazionale di Nizza, in collaborazione con Lagardère Travel Retail France, Sandro Bottega ha inaugurato il suo 41° Prosecco Bar, continuando ad allargare la presenza di questi sui ristoranti in tutto il mondo. I Bottega Prosecco Bar ripropongono la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di una osteria informale, dove poter bere un buon bicchiere di vino a mangiare un pasto caldo o i “cicheti”, ovvero gustosi atuzzichini, al bancone o al tavolo. L’abbinamento con il Prosecco privilegia per la sua versatilità e il Bottega Prosecco Bar è un’evoluzione di questa proposta che, estrapolata dalla realtà veneziana, è riproducibile ovunque. I Prosecco Bar assicurano all’azienda veneta, che ha chiuso il 2024 con una fatturato attorno ai 100 milioni di euro, ulteriori introiti visto che ognuno incassa di media, 1 milione di euro l’anno con punte di 5 milioni a Dubai. Bottega, che ha 4 secoli di storia nel mondo del vino e della grappa, ha la sede principale nel coneglianese e altri stabilimenti produttivi nel pordenonese, nel veronese e nel senese. Distribuisce i suoi prodotti in 165 paesi nel mondo. Ha aperto il suo primo Prosecco Bar, nel 2014, a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella del gruppo Viking che opera nel Mar Baltico e successivamente è sbarcata a Dubai, Abu Dhabi, Londra, Guernsey, Birmingham, Roma, Venezia, Budapest, Basilea, Seul, Tokyo e in molte altre location ottenendo un notevole successo ovunque.