Turismo a Monaco: Bilancio & strategia per l’anno 2026

Il settore turistico del Principato di Monaco conferma la propria solidità e guarda al futuro con ambizione. Martedì 17 marzo 2026, presso il Monte-Carlo Bay Resort & Spa, la Direzione del Turismo e dei Congressi ha presentato il bilancio dell’anno 2025 e le prospettive strategiche per il 2026, alla presenza di Pierre-André Chiappori, rappresentanti del Consiglio Nazionale, della Mairie e del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale.

L’appuntamento annuale ha riunito i principali attori dell’industria turistica e numerosi operatori economici locali, offrendo una panoramica completa sull’andamento del comparto. Nonostante un contesto internazionale caratterizzato da incertezza, il 2025 ha registrato una crescita significativa dei principali indicatori alberghieri: il tasso di occupazione è aumentato del 3%, il prezzo medio per camera del 6% e il ricavo per camera disponibile dell’11%. In aumento anche il peso del turismo d’affari, che segna un +3% nell’attività complessiva.

Nel corso della conferenza è stata inoltre annunciata la nuova campagna di comunicazione della destinazione, intitolata “Monaco, Everything At Once” (in italiano “Monaco, Là dove tutto si vive”), che sarà lanciata ufficialmente nelle prossime settimane e diffusa a partire da aprile nei principali mercati internazionali.

Nel suo intervento, il Ministro Pierre-André Chiappori ha sottolineato come il Principato continui a distinguersi per la qualità dei servizi e delle infrastrutture, elementi che contribuiscono alla sua attrattività globale. «Monaco conferma la solidità del proprio settore turistico, sostenuto dal riconoscimento internazionale e dalla fidelizzazione di eventi e clientela strategica. Il nostro obiettivo è proseguire nello sviluppo come destinazione moderna, sostenibile e ispiratrice», ha dichiarato.

Sulla stessa linea, Guy Antognelli, Direttore della D.T.C., ha evidenziato l’evoluzione dell’offerta turistica: «Monaco sta adattando la propria strategia alle nuove esigenze dei viaggiatori leisure e business. Puntiamo a rafforzare visibilità e attrattività, valorizzando sicurezza, stabilità ed eccellenza, integrando al contempo le innovazioni digitali e promuovendo un turismo responsabile».

Numeri positivi e una visione ben definita proiettano Monaco tra le destinazioni protagoniste del turismo internazionale, capace di adattarsi alle sfide globali con dinamismo e attenzione alla sostenibilità.