Angoli di Monaco, a zonzo per la città (Foto)

A zonzo per Monaco, foto di Silvia Assin

Senza una meta definita, Silvia Assin ci offre un racconto fotografico di una giornata “normale” a Monaco.



Ve ne è abbastanza per riconoscere immedesimarsi nelle persone che percorrono le vie del Principato con diversi sistemi: a piedi, a bordo di un bus boat o in ascensore.



Angoli della città, uniti da un elemento comune, la ricerca del bello, che ha in Monaco una delle capitali mondiali.