Nizza: cosa cambia quest’anno

Sicurezza, patrimonio, potere d’acquisto: Christian Estrosi ha annunciato alcuner novità che riguardano la città di Nizza, destinate ad entrare in vigore nel corso del 2025.



Parcheggi

A partire dal 1° luglio, la sosta in superficie sarà gratuita per un’ora in tutta la città di Nizza, invece dei 30 minuti attuali, per rispondere alle esigenze di commercianti e clienti. I parcheggi in struttura beneficiano già di questa prima ora gratuita.



Sicurezza

Da settembre prossimo, la Cellule d’Intervention Mutualisée de la Police Municipale sarà installata in Rue de Suisse, con una presenza rafforzata per garantire maggiore reattività e sicurezza quotidiana, in particolare nelle attività commerciali.



Patrimonio

Per celebrare i 100 anni della sua consacrazione, la basilica di Notre-Dame completerà i lavori di restauro iniziati nel 2024. Un gioiello architettonico nel cuore di Nizza, rinnovato per brillare ancora di più e continuare a testimoniare il suo ricco patrimonio culturale e spirituale.



Riqualificazione urbana

I Nizzardi lo attendevano! La prima fase di riqualificazione dell’Avenue Notre-Dame sta per iniziare. Un progetto ambizioso con 2.500 metri quadrati di spazi rinnovati per migliorare la mobilità dolce, abbellire e rendere più verde il quartiere, creare zone pedonali più tranquille e mantenere i servizi essenziali. Consegna prevista per settembre 2026.



Cultura

A giugno sarà inaugurato il secondo murale monumentale dedicato alle figure emblematiche di Nizza, situato all’angolo tra Lépante e Raimbaldi. Un nuovo simbolo per il quartiere e per tutta la città.



Famiglie

A partire dal nuovo anno scolastico, riapriranno sia la halte-jeux municipale che il centro di accoglienza per bambini e genitori. Uno spazio ampliato e rinnovato per offrire un ambiente moderno e sicuro con più servizi per le famiglie e i più piccoli.



Salute

La salute è una priorità: è prevista per fine 2025 l’apertura della Maison Médicale al 17 di Rue d’Italie, un nuovo polo sanitario dedicato alla prevenzione e allo screening, per facilitare l’accesso alle cure.



Mobilità dolce

La Maison du Vélo, situata al 12 di Rue de Suisse è un nuovo punto di riferimento per ciclisti e per la mobilità sostenibile, con un’ampia gamma di servizi per tutti gli utenti.



Vendita di alcolici

Il divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 20 nei negozi sarà presto esteso ai quartieri Lépante, Raimbaldi e Notre-Dame.