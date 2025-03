Cade un aereo in mare: esercitazione di salvataggio tra Mentone e Monaco

Mercoledì 26 marzo 2025, la prefettura marittima del Mediterraneo, in collaborazione con la prefettura delle Alpi Marittime e il Principato di Monaco, ha organizzato un'importante esercitazione di ricerca e salvataggio sulla base di uno scenario di incidente aereo in mare, al largo di Mentone (06) e di Monaco.

Al fine di allenarsi alla gestione delle crisi che possono verificarsi durante un evento di grandi dimensioni, lo scenario dell'esercizio si è voluto il più realistico possibile, svolgendosi in giugno, nel pieno della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC). Ha coinvolto anche la maggior parte degli attori che saranno mobilitati durante l'evento.

La sceneggiatura riguardava un aereo di linea in partenza da Venezia e diretto a Nizza con 106 persone a bordo, che entrava in collisione con un elicottero militare, mobilitato per l'UNOC, con 10 persone a bordo. In seguito alla collisione, l'allarme è stato dato tramite diversi vettori (balise de détresse, semaforo della Marine nationale du Cap Ferrat, testimoni a terra) affinché la catena di soccorso si attivasse al più presto per portare assistenza ai possibili sopravvissuti.

Questo esercizio mirava a implementare la catena di decisione, coordinamento e intervento dei diversi mezzi impegnati (5 aeromobili, 19 mezzi nautici, 300 agenti) nonché il coordinamento e l'interfaccia tra le autorità marittime e terrestri per l'assistenza alle vittime e ai feriti. Questo esercizio ha anche attuato l'accordo internazionale di cooperazione in materia di salvataggio in mare «SAR MEDOCC» (Search and Rescue Western Mediterranean) tra la Francia, l'Italia e la Spagna.

Oltre ai servizi della prefettura marittima del Mediterraneo, della prefettura delle Alpi-Marittime e del Principato di Monaco e dei loro rispettivi centri operativi, questo esercizio di vasta portata ha mobilitato i mezzi di diverse amministrazioni francesi e monegasche[2], della Società nazionale di salvataggio in mare (SNSM) e dell'Aeronautica italiana e della Guardia costiera.

L'esercitazione SAMAR MED 25 ha perseguito quattro obiettivi principali:

• attuare la catena di decisione, coordinamento e intervento dei diversi servizi e mezzi impegnati (aerei e nautici) nel quadro della ricerca e del salvataggio in mare, in un contesto internazionale che coinvolge il Principato di Monaco;

• sperimentare il coordinamento e l'interfaccia con la prefettura delle Alpi Marittime, il Principato di Monaco e i loro diversi servizi terrestri per l'assistenza alle vittime e ai feriti a terra;

• addestrare le squadre ad affrontare una grave crisi durante lo svolgimento di un evento internazionale come l'UNOC;

• attuare l'accordo internazionale tripartito SAR MEDOCC e mantenere al livello dell'interoperabilità dei centri operativi e delle risorse dei Paesi partner.

Dalla ricezione dell'allarme di ricerca e salvataggio in mare, passando per la cura dei naufraghi nelle postazioni mediche avanzate in mare e a terra, fino all'accoglienza delle vittime in una struttura medica adattata, l'intera catena di soccorso e i suoi attori è stata testata in un contesto di cooperazione internazionale.

Questi allenamenti multilaterali e questa conoscenza reciproca sono fattori chiave dell'efficienza operativa al servizio del soccorso marittimo di grande portata soprattutto nella prospettiva dell'UNOC.

Al termine dell'esercitazione, le lezioni apprese permetteranno di aumentare ulteriormente l'interoperabilità tra tutti gli attori. Le varie autorità hanno apprezzato la mobilitazione e l'esperienza dei vari mezzi e si sono compiaciute del successo di SAMAR MED 25.