La Turbie ospita la conferenza “Misurare Giove”: protagonista l’astronomo Tristan Guillot nella rassegna “Scienze dell’Universo”

Prosegue il ciclo di conferenze “Scienze dell’Universo: la misura”, un’iniziativa culturale promossa dal Comune di La Turbie e curata dall’astronomo Alessandro Morbidelli, membro associato dell’Académie des Sciences e professore al Collège de France. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 3 aprile 2026 alle ore 19:30 presso la Salle du Conseil Municipal dell’Hôtel de Ville.

Al centro della serata sarà il tema “Misurare Giove”, conferenza affidata a Tristan Guillot, direttore di ricerca del CNRS e specialista nello studio dei pianeti giganti. L’incontro offrirà al pubblico un approfondimento sulle tecniche e le sfide legate alla misurazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche del più grande pianeta del sistema solare.

Il ciclo di conferenze, giunto alla sua quattordicesima edizione, affronta il concetto di misura come elemento fondante della scienza. Dalla comprensione del tempo fino alle problematiche ambientali contemporanee, la rassegna propone esempi concreti che evidenziano come la raccolta di dati accurati sia essenziale per costruire conoscenza oggettiva e prendere decisioni informate.

Il percorso tematico, iniziato a gennaio, ha già esplorato diversi ambiti: dalla misurazione del tempo, presentata da Noël Dimarcq, allo studio del sistema solare con metodi storici illustrato da Aurélien Crida, fino all’analisi dell’inquinamento invisibile legato alle nuove tecnologie, affrontata da Nathalie Vigier attraverso il monitoraggio del litio negli ecosistemi marini.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: è quindi consigliata la prenotazione telefonica o via e-mail presso la mediateca di La Turbie.

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