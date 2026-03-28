Sarah Chiche: incontro letterario dedicato al romanzo “AIMER”

Venerdì 3 aprile 2026, dalle ore 18:00 alle 20:00, il Village Charlot di Beausoleil accoglierà un evento culturale dedicato alla letteratura contemporanea, con protagonista la scrittrice, psicoanalista e psicologa Sarah Chiche.

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di entrare nel mondo creativo dell’autrice attraverso una conversazione informale e coinvolgente. Al centro della serata il romanzo “AIMER”, opera intensa e luminosa che attraversa il tempo e l’esperienza umana, soffermandosi su quei momenti cruciali in cui tutto può cambiare.

Durante l’evento, Sarah Chiche leggerà alcuni estratti del libro e dialogherà con i partecipanti, creando uno spazio di confronto aperto e accessibile a tutti gli appassionati di letteratura. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività culturali e di scoperta promosse dal Village Charlot, pensate per favorire l’incontro diretto tra autori e pubblico.

“AIMER” si distingue per la sua capacità di raccontare la complessità delle emozioni e delle relazioni, guidato dal tema delle seconde possibilità e da ciò che spinge l’individuo ad andare avanti. Un romanzo che invita alla riflessione e alla condivisione, trasformando la lettura in un’esperienza collettiva.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi alla letteratura contemporanea in un contesto conviviale e stimolante.

Per informazioni e contatti è possibile consultare il sito ufficiale della biblioteca di Beausoleil o i canali social dedicati.