Monaco, chiusura anticipata dell’ufficio postale della Scala il 31 marzo per lavori tecnici programmati

La Poste Monaco comunica alla propria utenza che martedì 31 marzo 2026 l’ufficio postale della Scala chiuderà eccezionalmente alle ore 13:00. La decisione, precisa l’ente, è legata a un importante intervento di manutenzione tecnica necessario per garantire il corretto funzionamento dei servizi.
Nel corso del pomeriggio, dunque, non sarà possibile effettuare operazioni allo sportello. Come specificato nella nota ufficiale, “le operazioni previste per il pomeriggio saranno disponibili il giorno successivo”, con la riapertura dell’ufficio secondo i consueti orari.
La Poste invita i clienti a programmare per tempo le proprie operazioni, tenendo conto della chiusura anticipata, al fine di evitare eventuali disagi.