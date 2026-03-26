Primo “Café des parents”: incontro dedicato al supporto familiare alla Maison des Jeunes di Breil-sur-Roya

Iniziativa culturale e informativa rivolta ai genitori a Breil-sur-Roya.

Un momento di dialogo, ascolto e confronto dedicato alle famiglie: giovedì 26 marzo 2026, dalle ore 10:00 alle 11:00, la Maison des Jeunes di Breil-sur-Roya ospiterà il primo “Café des parents”, un’iniziativa culturale e informativa rivolta ai genitori del territorio.

L’evento, organizzato dall’associazione Graines de Vie 06 in collaborazione con La Maison des Bambins di Breil-sur-Roya e il Pôle Jeunesse et Sports, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio conviviale in cui le famiglie possano confrontarsi con professionisti del settore dell’infanzia su tematiche educative e quotidiane.

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di discutere liberamente delle principali sfide legate alla genitorialità, ricevendo consigli e orientamenti da esperti qualificati. Il “Café des parents” si propone infatti come un contesto informale ma attento, pensato per favorire lo scambio e la condivisione di esperienze tra genitori.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai servizi per la prima infanzia: i professionisti dell’asilo nido saranno presenti per rispondere a tutte le domande relative alle diverse soluzioni di assistenza disponibili sul territorio, offrendo chiarimenti utili per orientarsi tra le varie opzioni.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno delle realtà organizzatrici nel sostenere le famiglie e rafforzare la rete educativa locale, promuovendo momenti di incontro accessibili e partecipativi.

L’appuntamento è fissato presso la Maison des Jeunes, in boulevard Jean Jaurès 255, a Breil-sur-Roya. Un’occasione preziosa per informarsi, confrontarsi e costruire insieme una comunità più attenta ai bisogni dei genitori e dei bambini.