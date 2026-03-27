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Altre notizie | 27 marzo 2026, 08:00

Tempo di tradizioni: i riti di Pasqua al Santuario di Notre Dame de Laghet

Un luogo caro alla tradizione per chi vive nel Sud Est della Francia. S’inizia sabato 28 marzo con un pellegrinaggio a Monaco per incontrare il Papa. Domenica la tradizionale celebrazione dei “Rameaux

Notre Dame de Laghet

Notre Dame de Laghet

Rappresenta più che una tradizione, per i nizzardi, quella di recarsi, nel periodo della Pasqua, al Santuario di Notre-Dame de Laghet che si trova sulle alture della città, facilmente raggiungibile utilizzando la “pénétrante”.

Nel periodo di Pasqua riti e cerimonie si susseguono.

Ecco il calendario per quanto concerne quest’anno.

Sabato delle Palme 28 marzo 2026

  • La Via Crucis in programma è stata annullata, sostituita da un pellegrinaggio a piedi a Monaco per incontrare Papa Leone XIV

Domenica delle Palme 29 marzo 2026

  • Ore 7,45 - Ufficio delle Lodi
  • Ore 8,30 - Eucaristia con benedizione delle Palme
  • Ore 9,45 - Lectio Divina
  • Ore 11 - Messa con benedizione delle Palme
  • Ore 13,45 – Sesta ed Adorazione
  • Ore 14,30 – Percorso della Misericordia
  • Ore 15 -Attività per i bambini
  • Ore 15,15 - Rosario
  • Ore 16 - Ufficio dei Vespri
  • Ore 16,30 Messa con benedizione delle Palme

Giovedì Santo – 2 aprile 2026

  • Ore 9 – Letture e lodi
  • Ore 10,15 - Insegnamento
  • Ore 11,30 -Officio della Sesta seguito dall’adorazione animata
  • Ore 14,30 – Visita del Santuario e Adorazione
  • Ore 15,45 – Chapelet
  • Ore 16,30 – Secondo insegnamento
  • Ore 18 – Introduzione liturgica
  • Ore 20,30 - Celebrazione della Cena del Signore seguita da una veglia di preghiera

Venerdì Santo – 3 aprile 2026

  • Ore 9 – Letture e lodi
  • Ore 10,15 -Terzo insegnamento
  • Ore 11,30 - Officio della Sesta seguito da una meditazione delle ultime 7 parole pronunciate da Cristo in Croce.
  • Ore 15 - Via Crucis nel Vallone
  • Ore 17 - Quarto insegnamento
  • Ore 20,30 celebrazione della Passione

Sabato Santo – 4 aprile 2026

  • Ore 9 – Letture e lodi
  • Ore 10,15 - Quinto insegnamento
  • Ore 11,30 - Officio della Sesta seguito 
  • Ore 15 - Sesto insegnamento
  • Ore 16,30 – vespri
  • Ore 18 – Introduzione alla liturgia della Vigilia pasquale
  • Ore 21 Veglia pasquale 


Domenica di Pasqua – 5 aprile 2026

  • Ore 7,45 Lodi della Resurrezione
  • Ore 8,30 - Messa della Resurrezione
  • Ore 9,45 – Lectio Divina
  • Ore 11 - Ore 8,30 - Messa della Resurrezione
  • Ore 13,45 – Sesta e Adorazione
  • Ore 14,30 – Via Lucis
  • Ore 15,15 - Chapelet della Resurrezione;
  • Ore 16 - Vespri 
  • Ore 16,30 – Messa della Resurrezione



Beppe Tassone

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