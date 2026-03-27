Tempo di tradizioni: i riti di Pasqua al Santuario di Notre Dame de Laghet

Rappresenta più che una tradizione, per i nizzardi, quella di recarsi, nel periodo della Pasqua, al Santuario di Notre-Dame de Laghet che si trova sulle alture della città, facilmente raggiungibile utilizzando la “pénétrante”.
Nel periodo di Pasqua riti e cerimonie si susseguono.
Ecco il calendario per quanto concerne quest’anno.
Sabato delle Palme 28 marzo 2026
- La Via Crucis in programma è stata annullata, sostituita da un pellegrinaggio a piedi a Monaco per incontrare Papa Leone XIV
Domenica delle Palme 29 marzo 2026
- Ore 7,45 - Ufficio delle Lodi
- Ore 8,30 - Eucaristia con benedizione delle Palme
- Ore 9,45 - Lectio Divina
- Ore 11 - Messa con benedizione delle Palme
- Ore 13,45 – Sesta ed Adorazione
- Ore 14,30 – Percorso della Misericordia
- Ore 15 -Attività per i bambini
- Ore 15,15 - Rosario
- Ore 16 - Ufficio dei Vespri
- Ore 16,30 Messa con benedizione delle Palme
Giovedì Santo – 2 aprile 2026
- Ore 9 – Letture e lodi
- Ore 10,15 - Insegnamento
- Ore 11,30 -Officio della Sesta seguito dall’adorazione animata
- Ore 14,30 – Visita del Santuario e Adorazione
- Ore 15,45 – Chapelet
- Ore 16,30 – Secondo insegnamento
- Ore 18 – Introduzione liturgica
- Ore 20,30 - Celebrazione della Cena del Signore seguita da una veglia di preghiera
Venerdì Santo – 3 aprile 2026
- Ore 9 – Letture e lodi
- Ore 10,15 -Terzo insegnamento
- Ore 11,30 - Officio della Sesta seguito da una meditazione delle ultime 7 parole pronunciate da Cristo in Croce.
- Ore 15 - Via Crucis nel Vallone
- Ore 17 - Quarto insegnamento
- Ore 20,30 celebrazione della Passione
Sabato Santo – 4 aprile 2026
- Ore 9 – Letture e lodi
- Ore 10,15 - Quinto insegnamento
- Ore 11,30 - Officio della Sesta seguito
- Ore 15 - Sesto insegnamento
- Ore 16,30 – vespri
- Ore 18 – Introduzione alla liturgia della Vigilia pasquale
- Ore 21 Veglia pasquale
Domenica di Pasqua – 5 aprile 2026
- Ore 7,45 Lodi della Resurrezione
- Ore 8,30 - Messa della Resurrezione
- Ore 9,45 – Lectio Divina
- Ore 11 - Ore 8,30 - Messa della Resurrezione
- Ore 13,45 – Sesta e Adorazione
- Ore 14,30 – Via Lucis
- Ore 15,15 - Chapelet della Resurrezione;
- Ore 16 - Vespri
- Ore 16,30 – Messa della Resurrezione