Mentone celebra la Pasqua al Parc du Pian con una grande caccia alle uova

La città di Mentone si prepara a festeggiare la Pasqua con un evento dedicato a famiglie e bambini, sabato 4 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 17:30.

Il Parc Départemental du Pian ospiterà una grande caccia alle uova accompagnata da numerose attività ludiche e ricreative.

Organizzata dalla Ville de Menton, l’iniziativa propone una giornata immersa nel verde del parco, pensata per coinvolgere partecipanti di tutte le età. Protagonista dell’evento sarà il tradizionale coniglietto pasquale, che guiderà i più piccoli in un percorso ricco di sorprese.

Il programma include una varietà di attività gratuite: percorsi a tema, staffette, giochi di gruppo e animazioni per famiglie. Non mancherà uno stand dedicato al trucco per bambini, dove i partecipanti potranno trasformarsi con colori e fantasia, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Momento clou della giornata sarà naturalmente la caccia alle uova di cioccolato, nascosti tra gli spazi del parco e pronti per essere scoperti dai piccoli partecipanti. Un’occasione che unisce gioco e tradizione, regalando sorrisi e momenti di divertimento.

L’evento è completamente gratuito e accessibile al pubblico, con disponibilità di parcheggio nelle vicinanze. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del turismo locale.

In questo modo, la città di Mentone offre eventi di qualità per trascorrere il tempo libero nella natura, celebrando la Pasqua con famiglia e amici, in un clima di gioia e sorrisi.