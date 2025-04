Nuovo direttore del Bâtiment al Grimaldi Forum: Christophe Uhring succede ad Alain Melkonian

Alain Melkonian, Direttore dell'Edilizia dall'ottobre 2012, ha voluto portare a termine la sua missione fino all'apertura dell'ampliamento del Grimaldi Forum nell'ambito dell'estensione in mare del Principato, prima di andare in pensione. Missione compiuta.

Ha assicurato per 13 anni il buon funzionamento del centro culturale e congressuale monegasco, pianificando, organizzando, dirigendo, controllando e valutando le attività di tutti i progetti legati alla manutenzione dell'edificio e al suo sviluppo, gestione e supervisione di tutte le prestazioni che vi sono realizzate, intervenendo anche in fase di avvenimento per tutte le prestazioni legate al suo settore di attività.

Per succedergli, Christophe Uhring, ex direttore operativo senior della direzione dei Lavori pubblici di Monaco per 18 anni, ha assunto il suo incarico all'inizio di aprile. Responsabile delle operazioni dello Stato di Monaco in qualità di committente per le operazioni di attrezzature pubbliche e progetti di infrastrutture, il nuovo Direttore dell'Edilizia conosce bene il Grimaldi Forum, di cui ha seguito passo dopo passo il progetto di ampliamento, un grande cantiere che è durato più di dieci anni.

Grazie a questa estensione, il Grimaldi Forum dispone ora di 6.000 m2 supplementari -cioè del 50% di nuovi spazi modulabili- e di 2.000 m2 di spazi esterni, portando la superficie totale dell'edificio di cui Christophe Uhring ha la responsabilità a 85.000m2. Un formidabile strumento al servizio dell'attrattività del Principato.