L'Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti mette in evidenza il ruolo del Principato nel settore spaziale

Il 29 marzo 2025 al Kennedy Center for the Arts (Washington D.C.), l'Ambasciata del Principato di Monaco negli Stati Uniti d'America ha organizzato, nell'ambito del festival internazionale «EARTH to SPACE: Arts Breaking the Sky», una tavola rotonda dal titolo «Monaco’s Leap to the Stars: Advancing High-Tech Innovations, Astronaut Insights and Lunar Exploration» con l'obiettivo di valorizzare l'innovazione e le collaborazioni internazionali.

Diverse centinaia di spettatori hanno assistito a questo evento animato da un panel di esperti di fama: Robert "Bob" CABANA, Presidente del Comitato consultivo per la Stazione spaziale internazionale ed ex Amministratore associato della NASA (moderatore); Ellen STOFAN, attuale Segretario per la Scienza e la Ricerca allo Smithsonian Institute ed ex Capo Scienziato della NASA; Bill NELSON, ex Senatore degli Stati Uniti, astronauta ed ex Amministratore della NASA; Comandante Michael LOPEZ-ALEGRIA, astronauta capo della società aerospaziale Axiom Space e Jaret MATTHEWS, fondatore e CEO di Astrolab, ex ingegnere alla NASA e Direttore del team di progettazione del modulo spaziale Dragon di SpaceX.

All'esterno del Kennedy Center, i visitatori del festival hanno anche potuto scoprire un prototipo del rover lunare FLEX, progettato dalla società americana con sede in California, Astrolab e composto da elementi di tecnologia avanzata sviluppati dalla società Venturi Monaco. Il giorno prima, per celebrare il lancio del festival, l'Ambasciatore di Monaco, S. E. Maguy MACCARIO DOYLE, ha accolto quasi 300 ospiti in occasione di una reception organizzata in collaborazione con il Kennedy Center, il Consolato Generale di Monaco e la società Astrolab.

Nel suo discorso, ha messo in luce un aspetto ancora poco conosciuto del Principato: il suo crescente impegno nell'economia spaziale. Ha così trasmesso la volontà di S.A.S. il Principe Sovrano di posizionare Monaco come centro d'innovazione e di partnership al servizio dei progressi scientifici e tecnologie per un futuro sostenibile.

Lunedì 31 marzo, gli studenti dell'istituto FANB hanno avuto l'opportunità di partecipare a una sessione virtuale eccezionale con la signora Dorian JANNEY, specialista in educazione della NASA, organizzato anche nell'ambito di questo festival