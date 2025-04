Su iniziativa della Fondazione di Monaco la Città internazionale universitaria di Parigi celebra la Giornata internazionale dello sport

In occasione del centenario della Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), la sig.ra Martine GARCIA-MASCARENHAS, direttore della Fondazione di Monaco, e il sig. Bertrand REBOURS, direttore del servizio dello sport della CIUP, hanno celebrato i valori condivisi dello sport per la pace in un evento speciale del programma ufficiale

Il documentario «La fiamma della pace», realizzato da Monaco Info, è stato proiettato nel salone Honnorat della Maison internationale che ha accolto 150 persone (residenti, direttori di case e servizi della città, dipendenti e personalità del mondo dello sport) per celebrare questa Giornata con il sostegno di Peace and Sport.

Cinque «Campioni della pace», tutti sportivi di alto livello - Marlène NIDECKER, Diana GANDEGA, Laurence FISCHER, Zakia KHUDADADI e Pascal GENTIL - erano anche presenti e hanno trasmesso un messaggio potente sulla forza del loro impegno.

I valori fondatori della Cité hanno risuonato con quelli dello sport, all'opera sul campo del campus e su quello delle missioni portate da Peace and Sport nel mondo. Per simboleggiare questi valori, Peace and Sport ha consegnato un nuovo riconoscimento che premia l'impegno a favore dello sport per la pace di una brillante studentessa, vicepresidente dell'Ufficio dei residenti della città, Alix MEROLLE, che lascerà la città dopo quattro anni ricchi di esperienze e incontri.

Infine, la partecipazione di tutto il pubblico alla campagna #WhiteCard di Peace and Sport, a fianco in particolare del Sig. Jean-Marc SAUVE, Presidente della Cité Internationale, del Sig. Manuel DURÁN GIMÉNEZ-RICO, Console generale di Spagna e della Sig.ra Marian ROMERO, Copresidente del Paris Université Club, ha costituito un momento clou di questa giornata.