Sotto il cielo di Nizza, il ricordo di Pertini vive nei Giardini Wilson

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, l’ANPI Costa Azzurra “Isotta Gaeta e Angelo Grassi” invita cittadini e visitatori a partecipare alla commemorazione della Liberazione, prevista per venerdì 25 aprile 2025 alle ore 11 presso i Giardini Wilson di Nizza.



Il luogo scelto per l’iniziativa non è casuale: proprio nel cuore di questi giardini si trova una stella dedicata a Sandro Pertini, il Presidente Partigiano, simbolo della Resistenza e tra le figure più amate della Repubblica Italiana.



Il programma prevede la deposizione di fiori, letture, canti e cori della tradizione partigiana italiana e francese, in un ideale ponte culturale e storico tra i due Paesi.





Pertini, che visse a lungo a Nizza prima come esule antifascista e poi da cittadino affezionato, ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva locale. Abitava in Rue Pastorelli 49, in un modesto appartamento nel centro città, a pochi passi dall’Avenue Jean Médecin.



Amava passeggiare lungo la Promenade des Anglais e frequentare il giardino di Place Wilson, oggi impreziosito da una targa in suo onore. Accanto al parco sorge anche l’Allée Sandro Pertini, strada a lui intitolata dalla municipalità nizzarda in segno di gratitudine e ricordo.



L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni della Liberazione che, anche al di fuori dei confini nazionali, mantengono vivo il valore della memoria storica e il legame con le figure che hanno contribuito alla nascita della democrazia.