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Altre notizie | 30 aprile 2026, 06:58

“Les jeudis de l’Agora”: incontro settimanale con Mons. Dominique-Marie David alla Maison diocésaine

Giovedì 30 aprile 2026 adorazione, messa e momento conviviale presso l’Agora di rue Bellevue

“Les jeudis de l’Agora”: incontro settimanale con Mons. Dominique-Marie David alla Maison diocésaine

Prosegue l’iniziativa “Les jeudis de l’Agora”, appuntamento settimanale proposto da Monsignor Dominique-Marie David e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a un momento di preghiera e condivisione.

L’incontro si terrà giovedì 30 aprile 2026 presso l’Agora, all’interno della Maison diocésaine situata al numero 18 di rue Bellevue. Il programma prevede alle ore 11:30 un tempo di adorazione, seguito dalla celebrazione della messa alle ore 12:15.

La mattinata si concluderà con un momento conviviale, durante il quale i partecipanti sono invitati a condividere un pasto portato da ciascuno. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 11:30 alle ore 14:30.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di incontro comunitario e spirituale guidato da Mons. Dominique-Marie David, aperto a tutti gli interessati.

https://diocese.mc/evenement/les-jeudis-de-lagora-84 

Redazione

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