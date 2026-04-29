Fête de l’Esprit-Saint 2026 a Monaco: i giovani del diocesi si riuniscono il 9 maggio per una giornata di incontro e formazione

Si terrà sabato 9 maggio 2026, nel Principato di Monaco, la “Fête de l’Esprit-Saint 2026”, una giornata di incontro e condivisione rivolta a tutti i giovani del diocesi che riceveranno il sacramento della Confermazione nel corso dello stesso anno.

L’iniziativa coinvolgerà i partecipanti impegnati nei percorsi di preparazione sia nelle parrocchie sia negli istituti scolastici. Accompagnati dai loro catechisti, i giovani prenderanno parte a un rally pedestre che si svilupperà in tutto il territorio monegasco, offrendo l’opportunità di incontrare le diverse cappellanie, i gruppi parrocchiali e i movimenti giovanili presenti nel Principato.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:30. Durante la giornata, un grande gioco diffuso permetterà ai partecipanti di scoprire le proposte promosse da parrocchie, scuole e movimenti, con l’obiettivo di favorire una vita cristiana attiva e dinamica anche dopo la Confermazione.

È previsto inoltre un momento di incontro con l’Arcivescovo, mentre la giornata si concluderà con la Santa Messa alle ore 17:30 presso la Cattedrale, alla quale sono invitati anche i genitori. Il termine delle attività è previsto per le ore 18:30.

La partecipazione all’evento è obbligatoria per tutti i giovani che saranno cresimati nel 2026. Gli organizzatori invitano a informare i ragazzi fin dai primi incontri dell’anno.

https://diocese.mc/evenement/fete-de-lesprit-saint-2026