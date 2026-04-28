Fontvieille: riattivati gli ascensori mobili del piazzale Léo Ferré e del Giardino Zoologico

Al termine dei lavori avviati per sostituire attrezzature ormai obsolete, gli ascensori mobili del piazzale Léo Ferré e del Giardino Zoologico sono stati rimessi in funzione e riaperti al pubblico a partire dal 21 aprile 2026.

I nuovi impianti, caratterizzati da un minore consumo energetico rispetto alle precedenti installazioni, integrano diverse migliorie tecniche. In particolare, consentono il riavvio automatico in caso di attivazione involontaria di un arresto di emergenza, riducendo così le interruzioni del servizio. La loro progettazione facilita inoltre le operazioni di manutenzione, con interventi tecnici meno frequenti e una conseguente diminuzione dei tempi di inattività.

Infine, un sistema di illuminazione dinamica a LED accompagna il movimento dei gradini, indicando chiaramente agli utenti il senso di marcia.

Attraverso l’installazione di dispositivi più affidabili e intuitivi, il Governo del Principato contribuisce a migliorare le condizioni di mobilità pedonale in questa zona, a beneficio sia dei residenti sia dei visitatori.