Le Vele Alassio musica, emozioni e divertimento per un weekend indimenticabile!

La Riviera Ligure di Ponente si prepara a vivere un altro fine settimana indimenticabile grazie a Le Vele Alassio, punto di riferimento della nightlife ligure. Un doppio appuntamento da non perdere, dove musica, energia e atmosfere uniche si fondono per regalare due serate tutte da cantare, ballare e ricordare.



Venerdì: "Certe Notti" – l'Italia da cantare a squarciagola



Il weekend parte col piede giusto venerdì dalle ore 23:00 con il format che ha già conquistato centinaia di persone: "Certe Notti". Una serata dedicata alle grandi canzoni italiane, da quelle romantiche ai brani più scatenati, tutte da vivere a pieni polmoni. Nostalgia e ritmo si fondono in una notte in cui ogni pezzo diventa un coro collettivo. Dalle hit storiche ai tormentoni più recenti, Le Vele Alassio si trasforma in un gigantesco karaoke danzante sotto le stelle.



Promozioni speciali per iniziare al meglio:

- Ingresso gratuito per tutti i clienti in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Sabato: Stylhertz Night – la musica incontra l'eccellenza



Sabato sera, sempre dalle ore 23:00, la scena si accende con uno degli appuntamenti più attesi: Stylhertz Night. Protagonista della serata sarà Francis Key, che proporrà un extended set esclusivo pensato per guidare il pubblico in un viaggio sonoro avvincente e all'avanguardia. Con lui, l'energia del resident DJ Tigani. Una notte dal respiro internazionale, perfetta per gli amanti della dance elettronica più ricercata e dei beat più raffinati.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti prezzi agevolati. I titolari delle attività interessate possono inviare entro il 30 maggio una mail a info@levelealassio.it, indicando il nome dell'attività e l'elenco dei dipendenti. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Vuoi cantare a squarciagola le canzoni che hanno fatto la storia o lasciarti trasportare dalle onde della musica più esclusiva e internazionale? Le Vele Alassio è il posto giusto. Preparati a vivere emozioni autentiche, tra amici, sorrisi e musica che resta nel cuore.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







