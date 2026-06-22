Il Sirba Octet porta “Sirbalalaïka” all’Opéra di Monte-Carlo: un viaggio tra musica klezmer, gitana e tradizioni dell’Est Europa (Video)

Sarà il Sirba Octet il protagonista dell’appuntamento in programma venerdì 26 giugno alle ore 20.00 alla Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo, nell’ambito della stagione dedicata alla musica tradizionale dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Da più di vent’anni il Sirba Octet fa conoscere al pubblico le sonorità e le tradizioni dell’Europa orientale attraverso musiche klezmer, yiddish e gitane. Le loro melodie popolari raccontano storie di vita, di incontri, di festa e di memoria, interpretate con passione da otto musicisti provenienti dal mondo della musica classica.

Dopo i successi discografici di A Yiddishe Mame, Tantz! e Sirba Orchestra!, l’ensemble torna con “Sirbalalaïka”, un programma dedicato alla musica russa, gitana e klezmer. Per questo progetto il gruppo sarà affiancato dal solista Alexeï Birioukov, virtuoso della balalaika, strumento simbolo della tradizione musicale russa.

Sul palco saliranno Richard Schmoucler e Laurent Manaud-Pallas ai violini, Grégoire Vecchioni alla viola, Claude Giron al violoncello, Stanislas Kuchinski al contrabbasso, Philippe Berrod al clarinetto, Iurie Morar al cymbalum e Christophe Henry al pianoforte. Ospite speciale sarà proprio Alexeï Birioukov alla balalaika.

“Sirbalalaïka” propone un percorso musicale attraverso le diverse anime dell’Europa orientale, alternando ritmi travolgenti e melodie nostalgiche in un dialogo continuo tra tradizione popolare e interpretazione colta. Un concerto che unisce virtuosismo, energia ed emozione, offrendo al pubblico un viaggio sonoro tra ricordi, culture e suggestioni provenienti dal mondo slavo, gitano e klezmer.

La durata prevista dello spettacolo è di circa due ore, intervallo compreso. I biglietti sono disponibili nelle fasce di prezzo 36, 26 e 19 euro.