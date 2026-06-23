Roquebrune-Cap-Martin, la mostra immersiva "Voyage dans le temps" illustrata da Angéline Mélin

Dal 25 giugno al 31 ottobre 2026 il Parc du Cap Martin di Roquebrune-Cap-Martin ospiterà la mostra immersiva “Voyage dans le temps”, un'esposizione gratuita illustrata da Angéline Mélin che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso attraverso le epoche, alla scoperta dei viaggiatori che hanno lasciato il proprio segno nella storia e nello sviluppo del territorio.

L'iniziativa, promossa nel cuore di una delle località più ricche di storia della Costa Azzurra, invita i visitatori a ripercorrere secoli di spostamenti, incontri e trasformazioni umane. Dall'Antichità fino al secondo dopoguerra, l'esposizione racconta infatti le ragioni che hanno spinto uomini e donne a viaggiare e i cambiamenti generati da questi movimenti nel corso del tempo.

A rendere ancora più coinvolgente l'esperienza è il lavoro dell'illustratrice Angéline Mélin, il cui tratto elegante e sensibile ricostruisce atmosfere, personaggi ed epoche diverse, offrendo una lettura visiva immersiva e accessibile a visitatori di tutte le età.

Particolare attenzione è riservata ai più giovani grazie al “Passaporto del piccolo esploratore”, uno strumento che trasforma la visita in un'avventura interattiva. I bambini saranno chiamati a raccogliere indizi lungo il percorso, partecipando a giochi di osservazione e collezionando adesivi che accompagneranno la scoperta delle diverse epoche storiche raccontate dalla mostra.

L'esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dal 25 giugno al 31 ottobre 2026, dalle ore 9 alle ore 19, presso il Parc du Cap Martin, in Avenue Paul Doumer a Roquebrune-Cap-Martin. L'ingresso è libero e gratuito. La struttura dispone inoltre di parcheggi nelle vicinanze ed è indicata come attività particolarmente adatta alle famiglie con bambini.

Per informazioni è possibile contattare l'Office d'Animation Touristique al numero 04 93 35 62 87.