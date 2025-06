Aeroporto di Nizza: preavviso di sciopero dei controllori di volo francesi

Se stai pianificando di viaggiare in aereo nelle prossime settimane, fai attenzione: i controllori del traffico aereo francesi hanno indetto uno sciopero proprio all'inizio delle vacanze estive. Il secondo sindacato più rappresentativo della categoria ha infatti comunicato lunedì di aver presentato un preavviso di sciopero per il 3 e 4 luglio, immediatamente prima dell'inizio delle vacanze scolastiche estive. La protesta è volta, tra le altre ragioni, a denunciare una "gestione tossica" da parte della direzione.

L'UNSA-ICNA, il sindacato in questione, ha lanciato un appello per un'inversione di rotta. In un comunicato stampa inviato all'AFP, ha sollecitato un potenziamento degli organici, il completamento dei progetti di modernizzazione tecnica e un riposizionamento delle priorità operative al centro delle decisioni della Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGAC).

Il sindacato ha inoltre apertamente condannato le derive gestionali all'interno della Direzione dei Servizi della Navigazione Aerea. Ha evidenziato come le modalità di gestione attuali, definite "autoritarie, brutali, disattendendo gli impegni e scollegate dalle realtà operative", abbiano alimentato un clima di costante pressione e sfiducia. Questo ambiente è stato giudicato incompatibile con la serenità e la sicurezza richieste dalla professione di controllore di volo.

L'organizzazione, che ha ottenuto il 17% dei voti nelle ultime elezioni professionali, ha voluto ribadire che la principale causa dei ritardi e delle scarse performance imputabili ai servizi di navigazione aerea francesi è ben nota: una carenza strutturale di personale. Questa situazione è il risultato di una politica di assunzioni inadeguata e di una mancanza di lungimiranza, nonostante gli avvertimenti lanciati da anni.

Di conseguenza, il sindacato ha formalmente depositato un preavviso di sciopero per le giornate del 3 e 4 luglio 2025. Le vacanze scolastiche estive, che segnano l'alta stagione per i viaggi aerei, inizieranno sabato 5 luglio.