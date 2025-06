Musica sotto le stelle: l’intensità di Kadouch e Moreau nella magia della Citadelle

Due astri del firmamento classico francese, il pianista David Kadouch e il violoncellista Edgar Moreau, saranno i protagonisti di una serata musicale d’eccezione lunedì 21 luglio 2025 alle ore 21, nella suggestiva cornice del Théâtre de Verdure della Citadelle Saint-Elme a Villefranche sur Mer.



L’evento, inserito nel prestigioso cartellone delle Nuits Musicales de la Citadelle, rappresenta un’anteprima esclusiva della tournée parigina prevista per il 2026.





Tra le mura seicentesche della cittadella affacciata sul Mediterraneo, i due musicisti interpreteranno un programma raffinato e intenso, che spazia tra capolavori del romanticismo e perle rare del repertorio da camera.

In scaletta: la Mélodie op.21 n.9 e la Sonata per violoncello e pianoforte di Sergej Rachmaninov, le Gipsy Songs op.55 n.4 di Antonín Dvořák e la celebre Sonata per violoncello e pianoforte di Frédéric Chopin.



Un incontro tra talento, libertà interpretativa e profondità musicale

David Kadouch (1985), considerato uno degli interpreti più originali della sua generazione, è noto per la sensibilità del tocco e la scelta audace dei programmi, in cui accosta con naturalezza grandi classici e opere dimenticate. Il suo approccio, libero e contemporaneo, unisce rigore ed emozione in un equilibrio sempre sorprendente.



David Kadouch @Marco Borggreve

Accanto a lui, Edgar Moreau (1994), virtuoso del violoncello e vincitore di numerosi premi internazionali, incanta per la forza espressiva e l’eleganza del gesto. Artista istintivo e raffinato, è capace di coniugare spontaneità e profondità interpretativa, offrendo al pubblico esperienze sonore di rara intensità.



Un appuntamento imperdibile sotto le stelle della Costa Azzurra

Le Nuits Musicales de la Citadelle trasformano ogni anno Villefranche-sur-Mer in un palcoscenico d’arte e suggestione. L’incontro tra il talento di Kadouch e Moreau e la bellezza senza tempo della location promette una serata da ricordare, sospesa tra emozione e maestria.



Edgar Moreau @Warner 2022

Note

Théâtre de Verdure – Citadelle Saint-Elme, Villefranche-sur-Mer

Lunedì 21 luglio 2025 – ore 21.00

Biglietti disponibili su: Fnac Spectacles