"Paradis Terrestre", un viaggio tra natura e immaginazione: a Cros-de-Cagnes dialogano i mondi di Laurence Casanova e Régine Krüger

La natura come fonte inesauribile di meraviglia, ispirazione e contemplazione.

È questo il filo conduttore di "Paradis Terrestre", la nuova esposizione in programma dal 13 al 29 luglio 2026 presso la Mairie annexe del Cros-de-Cagnes, che riunisce le opere delle artiste Laurence Casanova d'Aracciani e Régine Krüger in un percorso capace di trasportare il visitatore tra paesaggi lontani, fauna esotica e suggestioni poetiche.



L'iniziativa si inserisce nel calendario culturale promosso dal Comune di Cagnes-sur-Mer e conferma la volontà della sede espositiva del Cros-de-Cagnes di valorizzare artisti contemporanei accomunati da una profonda attenzione al rapporto tra uomo e natura.



Laurence Casanova d’Aracciani

I colori dell'Africa nelle tele di Laurence Casanova

Nata a Libreville, in Gabon, Laurence Casanova d'Aracciani porta sulla tela il ricordo dei luoghi attraversati durante i suoi numerosi viaggi.

La sua produzione artistica, fortemente influenzata dall'arte naïf, si distingue per l'esplosione di colori luminosi e per la rappresentazione di una natura rigogliosa popolata da animali selvatici e scenari esotici.



L'Africa, in particolare, occupa un posto privilegiato nel suo immaginario creativo.

Le sue opere evocano atmosfere sospese tra realtà e fantasia, dove la fauna africana assume talvolta connotazioni sorprendenti e ironiche: un elefante dalle sembianze zebrate o una zebra appollaiata su un albero diventano così protagonisti di racconti visivi che invitano all'avventura e alla scoperta.



La pittura di Casanova si inserisce nella tradizione dell'arte naïf, corrente che ha trovato interpreti illustri in artisti come il celebre Douanier Rousseau, e che continua ancora oggi a conquistare il pubblico grazie alla sua immediatezza narrativa e alla capacità di restituire uno sguardo incantato sul mondo.





Régine Krüger e la poesia dello sguardo

Di origine tedesca e profondamente legata alla cultura europea, Régine Krüger propone invece una ricerca pittorica caratterizzata da una raffinata tecnica a olio che si avvicina all'approccio fotografico per precisione e attenzione al dettaglio.



Animali, paesaggi e scorci naturali diventano il punto di partenza di una riflessione artistica che supera il dato reale per aprirsi a dimensioni immaginarie e contemplative. Le sue tele si distinguono per l'equilibrio tra rigore tecnico ed emozione, offrendo allo spettatore immagini cariche di quiete e introspezione.



Particolarmente suggestive sono le opere dedicate ai tramonti, dove le sfumature che dal nero conducono al rosso intenso creano atmosfere sospese, capaci di trasmettere serenità e poesia. Una pittura che invita a rallentare lo sguardo e a lasciarsi coinvolgere dalla forza evocativa della luce e del colore.



Due linguaggi, un unico paradiso

Pur partendo da approcci stilistici differenti, Laurence Casanova e Régine Krüger condividono una visione comune: quella di una natura da osservare, rispettare e celebrare.

Da un lato il mondo fiabesco e vibrante dell'arte naïf, dall'altro il realismo sensibile e meditativo della pittura figurativa contemporanea.



"Paradis Terrestre" si presenta così come un dialogo tra due universi artistici che trovano nella bellezza del pianeta il loro punto d'incontro, offrendo al pubblico un percorso espositivo ricco di colori, emozioni e suggestioni.



La mostra sarà visitabile presso la Mairie annexe du Cros-de-Cagnes, in 2 Avenue des Oliviers, Promenade de la Plage, dal 13 al 29 luglio 2026. L'ingresso è libero. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17; nel fine settimana dalle 10 alle 18.



