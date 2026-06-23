Théâtre Princesse Grace de Monaco, presentata la stagione 2026 -2027 con 34 spettacoli

Sono 34 gli appuntamenti in programma nella stagione 2026-2027 del Théâtre Princesse Grace, presentata ufficialmente il 18 giugno da Françoise Gamerdinger. Una programmazione che punta a coniugare tradizione e modernità, aprendosi a nuove prospettive grazie a collaborazioni inedite, coproduzioni originali e iniziative rivolte a pubblici diversi.

Tra le principali novità figurano la collaborazione con l'Orchestra dei Carabinieri del Principe, una coproduzione firmata da Macha Makeïeff, una serata ospitata al Grimaldi Forum e un festival interamente dedicato ai giovani.

Numerosi i titoli di richiamo inseriti nella sezione dedicata agli spettacoli più attesi. Tra questi "Potiche", che segna il ritorno di Paloma sul palco del TPG accanto a Clémentine Célarié; "Le Père", con Pierre Arditi protagonista del celebre testo di Florian Zeller; e "Le Bourgeois Gentilhomme", che vedrà Jean-Paul Rouve interpretare Monsieur Jourdain in una commedia-balletto proposta al Grimaldi Forum.

In cartellone anche "Mur/Mure" con Clovis Cornillac, "En Thérapie", adattamento teatrale della nota serie televisiva con Francis Huster nel ruolo dell'analista protagonista, e "La Misérable", in cui Julie Depardieu farà rivivere Juliette Drouet. Spazio inoltre a "Les gros patinent bien", premiato ai Molières, a "Une heure à t’attendre" con Thierry Frémont e Nicolas Vaude, al thriller teatrale "ADN", a "Toute la famille que j’aime" interpretato da Michel Boujenah, a "L’affaire Christian Ranucci" con Christophe Hondelatte e al ritorno di "Le Repas des fauves".

La sezione "Théâtre des mots" proporrà invece "La Rencontre" con Thierry Lhermitte, "Sœurs" di Pascal Rambert, "Trahisons" di Harold Pinter con Swann Arlaud, "Numéro Deux" tratto dal romanzo di David Foenkinos, "Rose Royal" ispirato al testo di Nicolas Mathieu, "La Jalousie" diretta da Michel Fau e una nuova versione de "Le Petit Prince" in realtà aumentata.

Tra le creazioni e gli eventi speciali spicca il concerto dell'Orchestra dei Carabinieri del Principe, dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Saranno inoltre presentati "La Cathédrale engloutie" di Florent Siaud, "Zone d’attente", nuova creazione di Macha Makeïeff coprodotta dal Théâtre Princesse Grace, "Une vie sur mesure" e "Fêtes des mères", definito come un dittico familiare tra commedia e tragedia.

Particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni con il Festival Jeunesse, in programma per due giorni e dedicato a temi come il femminismo e l'ecologia. L'iniziativa comprenderà spettacoli gratuiti, laboratori e incontri con gli artisti. Per partecipare ai laboratori sarà necessaria l'iscrizione.

Proseguirà inoltre la collaborazione con le Rencontres Philosophiques de Monaco, che porteranno al Théâtre Princesse Grace i propri atelier durante tutta la stagione e la tradizionale settimana annuale Philo Monaco.

Per il pubblico sarà disponibile il bar foyer, aperto dalle ore 18 nelle serate di spettacolo. La vendita degli abbonamenti prenderà il via il 29 giugno per corrispondenza o via e-mail, mentre sarà possibile sottoscriverli direttamente a teatro a partire dal 24 agosto. I biglietti per i singoli spettacoli saranno invece messi in vendita dal 31 agosto.