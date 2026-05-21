Costa Azzurra, alla scoperta del territorio: da Beaulieu sur Mer a Saint Jean Cap Ferrat (Foto)

Danilo Radaelli, insolitamente a piedi, ci accompagna alla scoperta del territorio che unisce Beaulieu e Saint Jean Cap Ferrat luoghi emblematici della Costa Azzurra ed anche “balconi” panoramici da dove lo sguardo spazia su un paesaggio da cartolina.

L’occasione è stata una passeggiata organizzata dal Potager de la Fantasie, organizzazione presieduta da Patrizia Gallo.





Saint-Jean-Cap-Ferrat, un gioiello verde tra Nizza e Monaco

Nel cuore della Costa Azzurra, tra Nizza e Monaco, la penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat si conferma uno degli angoli più suggestivi e preservati del Mediterraneo.

Un autentico scrigno di natura e panorami mozzafiato, dove il mare incontra una vegetazione rigogliosa.

A guidare alla scoperta dei suoi sentieri è Danilo Radaelli, lungo percorsi che si affacciano su scorci unici della costa.





La Promenade Maurice Rouvier: una passeggiata vista mare

Collega il borgo di Saint-Jean-Cap-Ferrat a Beaulieu-sur-Mer la Promenade Maurice Rouvier, un itinerario di 1,3 chilometri (solo andata), accessibile e privo di difficoltà.

Il percorso, con partenza di fronte al Municipio, regala fin dai primi passi una vista aperta sul porto, sulla spiaggia Cros dei Pin e sulla punta di Saint-Hospice.



Proseguendo lungo il litorale, lo sguardo si apre sugli isolotti della punta Rompa Talon e sulle alture che ospitano i pittoreschi borghi di Èze e La Turbie. Più in basso, si distingue Cap d’Ail, mentre all’orizzonte si intravede la costa italiana.





Il cammino conduce infine a piazza David Niven, dedicata all’attore britannico che scelse questo luogo come rifugio fino alla sua morte. Da qui è possibile deviare verso la celebre Villa Ephrussi de Rothschild.

L’ultimo tratto costeggia la Baia delle Formiche, con vista sulla Villa greca Kérylos, per terminare sulla spiaggia e al porto di Beaulieu-sur-Mer.



Percorso pianeggiante e senza barriere, è ideale anche per famiglie e persone a mobilità ridotta.



La punta di Saint-Hospice: natura e patrimonio

Più immerso nella natura è il sentiero che conduce alla punta di Saint-Hospice, lungo 1,8 chilometri, con partenza dal Jardin de la Paix. Il tracciato, semplice e ben segnalato, è arricchito da sei stazioni di osservazione che raccontano il patrimonio naturalistico e paesaggistico di questo tratto di costa classificato.



Una passeggiata che unisce scoperta e contemplazione, offrendo un punto di vista privilegiato su uno dei tratti più affascinanti della Riviera francese.



