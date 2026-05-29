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Altre notizie | 29 maggio 2026, 17:00

Saint-Paul de Vence si racconta: arte, autenticità e anima nel Magazine 2026

Un viaggio editoriale di 104 pagine tra cultura, tradizione e creatività nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della Costa Azzurra

Saint-Paul de Vence si racconta: arte, autenticità e anima nel Magazine 2026

Un borgo in continuo movimento, capace di unire tradizione e contemporaneità: è questa l’essenza raccontata dal nuovo Magazine “À Saint-Paul de Vence – Édition 2026”, pubblicazione che torna con il suo ottavo numero e 104 pagine interamente dedicate a uno dei luoghi simbolo della Costa Azzurra, Saint-Paul de Vence.

Pensato come un’immersione raffinata e coinvolgente, il magazine si propone di guidare il lettore attraverso l’identità profonda del territorio, tra arte di vivere, creazione artistica e memoria collettiva.

Una narrazione costruita attorno a tre grandi temi (Autenticità, Arte e Anima) che restituiscono la complessità e il fascino del villaggio.



Autenticità: l’arte di vivere tra tradizione e innovazione
Il primo dossier è dedicato all’autenticità, intesa come espressione di un saper fare radicato nella storia ma ancora vivo e attuale.

Il magazine racconta un art de vivre sincero e ispirato, fatto di artigianato locale, produzioni d’eccellenza, incontri e indirizzi selezionati.

Ne emerge il ritratto di un borgo profondamente legato alle proprie radici, capace però di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Arte: il cuore creativo del villaggio
Con 28 pagine dedicate, il secondo capitolo del magazine celebra il ruolo centrale della creazione artistica.

Saint-Paul de Vence si conferma infatti un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea, grazie a fondazioni, gallerie, mostre e artisti che animano il borgo durante tutto l’anno.

Una scena culturale dinamica che contribuisce a rendere il villaggio un vero laboratorio creativo a cielo aperto.



Anima: memoria, emozioni e patrimonio
Il terzo dossier è un viaggio nell’anima del luogo: una dimensione fatta di memorie, racconti e patrimonio condiviso.

Tra frammenti di storia, letteratura, musica e tradizioni, il magazine restituisce il battito emotivo del villaggio, sospeso tra passato e futuro.

Un racconto corale che mette in luce il valore della trasmissione culturale e delle esperienze vissute, trasformando ogni pagina in un momento di connessione con il territorio.

Dove trovare il magazine
Il Magazine “À Saint-Paul de Vence – Édition 2026” è disponibile presso l’Ufficio del Turismo del borgo e sarà presto distribuito nelle principali strutture e attività locali.

Il PDF completo del magazine è disponibile in fondo all’articolo.

Files:
 magazine-a-saint-paul-de-vence-derniere-version-web (12.9 MB)

Beppe Tassone

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