Saint-Paul de Vence si racconta: arte, autenticità e anima nel Magazine 2026

Un borgo in continuo movimento, capace di unire tradizione e contemporaneità: è questa l’essenza raccontata dal nuovo Magazine “À Saint-Paul de Vence – Édition 2026”, pubblicazione che torna con il suo ottavo numero e 104 pagine interamente dedicate a uno dei luoghi simbolo della Costa Azzurra, Saint-Paul de Vence.



Pensato come un’immersione raffinata e coinvolgente, il magazine si propone di guidare il lettore attraverso l’identità profonda del territorio, tra arte di vivere, creazione artistica e memoria collettiva.

Una narrazione costruita attorno a tre grandi temi (Autenticità, Arte e Anima) che restituiscono la complessità e il fascino del villaggio.





Autenticità: l’arte di vivere tra tradizione e innovazione

Il primo dossier è dedicato all’autenticità, intesa come espressione di un saper fare radicato nella storia ma ancora vivo e attuale.

Il magazine racconta un art de vivre sincero e ispirato, fatto di artigianato locale, produzioni d’eccellenza, incontri e indirizzi selezionati.



Ne emerge il ritratto di un borgo profondamente legato alle proprie radici, capace però di rinnovarsi senza perdere la propria identità.



Arte: il cuore creativo del villaggio

Con 28 pagine dedicate, il secondo capitolo del magazine celebra il ruolo centrale della creazione artistica.

Saint-Paul de Vence si conferma infatti un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea, grazie a fondazioni, gallerie, mostre e artisti che animano il borgo durante tutto l’anno.



Una scena culturale dinamica che contribuisce a rendere il villaggio un vero laboratorio creativo a cielo aperto.





Anima: memoria, emozioni e patrimonio

Il terzo dossier è un viaggio nell’anima del luogo: una dimensione fatta di memorie, racconti e patrimonio condiviso.