Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Les Déantibulations

Dal 29 maggio al 1º giugno

Il festival delle Arti di Strada torna ad Antibes! Una celebrazione effervescente delle arti performative che si sviluppano per le vie della città, offrendo un caleidoscopio di esperienze artistiche.



Théâtre

Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

Au fil des saisons : spectacle enfants - Il 31 maggio ore 15



Théâtre Atibéa - 15 Rue Georges Clémenceau - Antibes

Les criminelles - Il 30 & 31 maggio ore 20,30



Expositions

Des dinosaures en Provence - Fino al 31 maggio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - Fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 -

Musée de la carte postale – Antibes



Visite guidate

Vecchio Antibes in francese - Il 30 maggio ore 14,30

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità



BEAULIEU SUR MER

Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BELVEDERE

Fête de la Pêche au lac St Grat

Sabato 31 maggio 2025 dalle 9 alle 17.

Lac de Saint Grat

Vallée de la Gordolasque



CAGNES SUR MER

Exposition « Bijoux de femmes »

Fino al 31 Agosto 2025

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



CANNES

Festival international du film écologique et social

5e édition

Fino a Domenica 1°giugno 2025

Spazi diversi



Événement sportif - 24h de Longe Côte

Da venerdì 30 maggio 2025

a sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

Du venerdì à 18h au sabato à 18h

Plages du midi, Boulevard Jean Hibert, Cannes.



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Mostre ed esposizioni

Fragments

Fino a sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

De 10h à 17h

Beaux-arts de Cannes, 2e rue du Barri à Cannes



En attendant Godot

Venerdì 30 maggio 2025

Horaire(s) :

20h30

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



Notre-Dame de Paris : un monument, un chantier

Atelier culturel

Sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

11h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



L'esprit du corps

Sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

De 9h à 18h

Espace Brouchier, 12 rue Louis Brouchier à Cannes La Bocca.



Braderie de la Croix-Rouge française

Sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

De 9h à 17h

les Allées de la Liberté à Cannes.



Les ragots de la méduse

Sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

16h

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



Enfin Raide !

De Sacha Guitry

Sabato 31 maggio 2025

Horaire(s) :

20h30

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



Concert de harpes et flûte

Domenica 1° giugno 2025

Horaire(s) :

De 11h à 12h30

Hôtel barrière Le Majestic, 10 bd de la Croisette, Cannes



Concert - Moments musicaux de Forville

Domenica 1°giugno 2025

Horaire(s) :

De 11h30 à 12h15

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Concert - Harmonies franjaporusses

Domenica 1° giugno 2025

Horaire(s) :

De 15h

Chapelle Saint-Cassien

269 avenue Francis Tonner

Butte de Saint-Cassien



Visite du quartier Californie

Mercoledì 4 giugno 2025

Horaire(s) :

9h

Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Delon & Elles

Cannes fait le mur

Fino al 13 giugno 2025

Vie della città



Exposition internationale des artistes

Fino a domenica 22 giugno 2025

Horaire(s) :

De 15h à 19h

Nocturnes sur demande.

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition- Créations publiques

Fino a domenica 6 luglio 2025

Allées de la Liberté



Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer

Fino a Domenica 31 agosto 2025

Horaire(s) :

MAGGIO :

Mar > Dim : 10h30 > 13h15 et 14h15 > 17h45

GIUGNO - AGOSTO :

Lun > Dim : 10h > 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Sabato 17 maggio : de 14h à 22h

(de 18h à 22h : entrée libre dans le cadre de la nuit européenne des musées)

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau



EZE

Mostra Maxime Siau - Esposizione

Dal domenica 1° a sabato 7 giugno 2025.

Èze



GORBIO

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris, 16 Rue du Château



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA COLMIANE

Journée Pêche au Lac de La Colmiane

Domenica 1° giugno 2025 dalle 10 alle 16.

Lac de La Colmiane



LEVENS

Salon Vert AZur

Dal sabato 31 maggio a domenica 1° giugno 2025

Orari di apertura il sabato e domenica dalle 9 alle 18 e dalle 9 alle 18.

Grand Pré



Trail de la Vigie - Competizione sportiva

Domenica 1° giugno 2025

Orari di apertura il domenica dalle 9 alle 13.

Grand Pré

06670 Levens



MENTON

En avant-première, conférence sur « Couleurs ! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou » par Catherine ALESTCHENKOFF

Sabato 31 maggio da 15:00 a 16:30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Concerto a Mentone: Vivaldi, Strauss, Enescu, Saint-Saëns, Weber, Tchaikovsky, Caccini

Sabato 31 maggio da 20:00 a 21:15

Musica classica

Basilique Saint-Michel-Archange, Place de l'Eglise



Concerto-Brunch: i grandi temi del pop internazionale

Domenica 1°giugno

Jazz e blues

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Vide grenier - Amicale des sapeurs pompiers

Domenica 1°giugno

Mercatino dell'usato

Parking Rondelli



Il cerchio dei poeti scomparsi

Martedì 3 giugno da 20:00 a 21:30

Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer



Spettacolo del Conservatorio di Mentone

Mercoledì 4 giugno da 16:30 a 18:00

Musica classica

L'Odyssée Bibliothèque Municipale - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostre - Esposizioni

Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visite guidate

Visita insolita: I fantasmi di Garavan

Venerdì 30 maggio da 18:00 a 19:30

61 boulevard de Garavan (en face)



Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières

Venerdì 30 maggio da 10:00 a 11:

Domaine des Colombières, 312 route de super Garavan



Visita guidata: Il giardino dell'acqua al Clos du Peyronnet

Venerdì 30 maggio da 16:30 a 17:30

Clos du Peyronnet, 68 boulevard de Garavan



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 31 maggio 2025 tutti i martedì ore 10

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés



MONACO

Théâtre - "Michel et Claude"

Da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno 2025

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



OPMC - "The New Babylon"

Venerdì 30 maggio 2025, alle 20h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Theatre - "La belle lisse poire du prince de Motordu"

Da sabato 31 maggio a domenica 1 giugno 2025

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Les concerts de la voute

Sabato 31 maggio 2025, alle 19h

La chiesa riformata di Monaco

7, rue Louis Notari



Jam Sessions

Mercoledì 4 giugno 2025, alle 18.30

Marché de La Condamine

15, place d' Armes



Mostre - Esposizioni

"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II

Fino a domenica 31 agosto 2025

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE

Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino a mercoledì 31 dicembre 2025

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

In evidenza

Festival du Livre de Nice

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno 2025 dalle 10 alle 19.

Jardin Albert 1er

Concerti – musica – opera

Concert de musique classique – Ensemble Musicâme France

Giovedì 29 maggio 2025 alle 20:30.

Programma:

- R. Strauss: Ouverture “Der Fledermaus”

- C. Chaminade: Concertino per flauto

- Investigatore privato Cajkovskij: L'aria di Lensky

- A. Vivaldi: Concerto per 2 violini in mi bemolle maggiore RAV515

- G. Enescu: Cantabile & Presto

- C.M.Weber/P.Taffanel: Fantasia dell'opera “Der Freischütz”

- G. Caccini: Ave Maria

- C. Saint-Saëns: Introduzione e Rondò Capriccioso

Eglise Saint-François de Paule

9 rue Saint-François de Paule