Appello alla mobilitazione di talenti per l’“Hackathon per la Democrazia 2026” del Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha lanciato ufficialmente l’“Hackathon per la Democrazia 2026”, iniziativa europea dedicata alla lotta contro i discorsi d’odio online e alla promozione dell’innovazione democratica attraverso la tecnologia. L’evento si svolgerà a Strasburgo dal 17 al 19 giugno 2026 sotto gli auspici della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri dell’Organizzazione.

L’hackathon è concepito come una consultazione strategica destinata a contribuire al Nuovo Patto democratico per l’Europa e sarà organizzato parallelamente alla Settimana contro i discorsi d’odio. L’iniziativa riunirà sviluppatori, designer, ricercatori, esperti di politiche pubbliche, giornalisti, rappresentanti della società civile e innovatori impegnati nella difesa della democrazia.

Saranno selezionate 20 squadre multidisciplinari, che beneficeranno della copertura completa delle spese di viaggio, alloggio e ristorazione. I partecipanti avranno inoltre accesso a un percorso di preparazione e mentoring con esperti internazionali provenienti, tra gli altri, dalla Technical University of Munich, dall’Università di Strasburgo, da Democracy Reporting International e dall’Institute for Strategic Dialogue.

Una sovvenzione complessiva di 50 mila euro, sostenuta da Microsoft, sarà ripartita tra i team vincitori per supportare l’implementazione dei progetti selezionati.

L’iniziativa mira a favorire la nascita di soluzioni tecnologiche rispettose dei diritti fondamentali, capaci di affrontare le principali sfide contemporanee legate ai discorsi d’odio, alla disinformazione e alle violenze digitali.

I partecipanti saranno chiamati a lavorare su quattro principali sfide tematiche: la rilevazione dei discorsi d’odio nel rispetto della privacy; l’identificazione delle campagne coordinate di manipolazione online; il contrasto all’odio online e alla violenza sessista durante i periodi elettorali; lo sviluppo di approcci innovativi per combattere i discorsi d’odio in rete.

Il Consiglio d’Europa incoraggia la creazione di team composti da tre o quattro persone con competenze complementari, tra cui uno sviluppatore o specialista tecnico, un esperto in democrazia, politiche pubbliche o diritti umani, e un designer UX/UI o professionista creativo digitale.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 5 giugno 2026 attraverso la piattaforma ufficiale del Democracy Hackathon del Consiglio d’Europa. I team interessati dovranno inviare una nota concettuale di massimo due pagine contenente la visione del progetto, la soluzione proposta e l’impatto previsto sulla tutela del dibattito democratico.

Il Consiglio d’Europa, principale organizzazione europea per la difesa dei diritti umani, riunisce 46 Stati membri e promuove la democrazia, lo Stato di diritto e le libertà fondamentali. Il Principato di Monaco esercita la Presidenza del Comitato dei Ministri dell’Organizzazione dal 15 maggio al 10 novembre 2026.