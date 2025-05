Monaco, Xavier Polycarpe accende le Thursday Live Sessions con la sua pop solare e travolgente

Una serata da segnare in agenda per gli amanti della musica live: giovedì 19 giugno 2025, il palco delle Thursday Live Sessions ospiterà Xavier Polycarpe, artista poliedrico e carismatico, pronto a incantare il pubblico con la sua pop danzante, organica e solare.

A partire dalle 18:30, l’evento si aprirà con un apéromix, per poi entrare nel vivo alle 20:30 con il live show di Polycarpe. L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione del tavolo al numero +377 9999 3000. Per chi arriva in auto, è disponibile il parcheggio in loco con tariffa notturna agevolata di 0,70€/ora a partire dalle 19:00.

Musicista eclettico, Xavier ha lasciato il segno con il gruppo Gush, acclamato per i suoi tour internazionali e la nomination ai Victoires de la Musique, per poi virare verso sonorità più elettroniche e disco con il progetto Macadam Crocodile. Ora è il momento del suo progetto solista, un’esplosione di creatività personale che si traduce in uno spettacolo intenso, autentico e profondamente coinvolgente.

Tra suoni grezzi e melodie vibranti, Xavier Polycarpe porta sul palco la sua essenza più vera: una musica che è energia pura, un viaggio sensoriale da vivere dal vivo.

Un’occasione unica per scoprire un artista che continua a reinventarsi, mantenendo sempre intatto il fuoco che lo anima.