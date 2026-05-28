Monaco ospita un forum postale europeo organizzato da PostEurop (Foto)

Il Principato di Monaco ospita un forum internazionale organizzato nell’ambito delle attività di PostEurop, organizzazione membro dell’Unione Postale Universale (UPU) che riunisce gli operatori postali europei. L’evento è coorganizzato da La Poste Monaco e La Poste e vede la partecipazione di numerosi rappresentanti delle reti postali europee e internazionali.

L’incontro professionale si svolge nell’arco di due giornate: una prima tappa nel Principato di Monaco e una seconda a Nizza. L’obiettivo del forum è favorire lo scambio di esperienze tra gli operatori postali sui rispettivi modelli di funzionamento delle reti, mettendo in evidenza le specificità organizzative e le offerte di servizi di ciascun operatore.

I partecipanti provengono da diversi Paesi europei e rappresentano in particolare le reti postali di Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Montenegro, Serbia, Isole Åland, Austria, Moldavia, Slovenia, Grecia e Francia. Parteciperà inoltre una delegazione australiana che, pur non essendo membro di PostEurop, prenderà parte ai lavori e agli scambi previsti dal forum. Diversi altri operatori europei seguiranno invece l’evento a distanza.

Per La Poste Monaco, la manifestazione rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il know-how e la professionalità delle proprie squadre, oltre a presentare le infrastrutture moderne dell’operatore postale monegasco, tra cui i nuovi locali dell’Îlot Pasteur e il PAM situato all’ingresso della città.

Oltre agli aspetti professionali, il forum contribuisce anche a rafforzare l’attrattività e il prestigio internazionale del Principato di Monaco, in un contesto particolarmente significativo a pochi giorni dal Grand Prix di Monaco.