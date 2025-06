Villa Domergue apre le porte: un viaggio nel cuore glamour della Costa Azzurra

Un'occasione imperdibile per gli amanti dell’arte, della storia e della bellezza mediterranea: sabato 7 giugno 2025, la città di Cannes apre eccezionalmente le porte di uno dei suoi gioielli più preziosi, la Villa Domergue, con visite guidate programmate alle ore 15 e 16.



Situata al 15 avenue Fiesole, Impasse Fiesole, questa elegante dimora, precedentemente nota come Villa Fiesole, è un omaggio vivente allo splendore dell’arte e dell’architettura italiana, immerso nella luce e nei profumi della Costa Azzurra.





Costruita nel 1934 dal pittore parigino Jean-Gabriel Domergue, celebre ritrattista dell’élite parigina e autoproclamato “inventore della pin-up”, la villa rappresenta il perfetto connubio tra glamour francese e raffinatezza rinascimentale. L’artista non si limitò a dipingere: progettò la villa nei minimi dettagli, dagli affreschi all’arredamento, trasformandola in un’opera d’arte totale.



Ma a rendere unica questa residenza è anche il contributo della moglie di Domergue, Odette Maudrange-Domergue, scultrice di talento. Fu lei a plasmare i magnifici giardini terrazzati che circondano la villa, popolati da cipressi, pini mediterranei, opere in bronzo e pietra, oltre a scenografici bassi rilievi d’acqua e cascate ispirate alla celebre Villa d’Este vicino Roma.





Nel 1973, Odette donò la proprietà alla Città di Cannes, che ne ha fatto un luogo riservato a eventi di prestigio, accogliendo ospiti illustri da tutto il mondo. Non a caso, ogni anno il comitato del Festival di Cannes si riunisce proprio qui per deliberare i vincitori della celebre rassegna cinematografica.



Dal 1990 la villa è iscritta all’inventario dei monumenti storici e apre al pubblico soltanto in rare occasioni, come queste visite estive guidate, capaci di restituire l’atmosfera di un’epoca passata, tra mondanità, arte e natura.





Visitare la Villa Domergue è come fare un tuffo nelle Années Folles: un viaggio emozionante nel tempo e nel genio creativo di una coppia che ha saputo scolpire, dipingere e vivere il sogno della Riviera.



Info pratiche

Villa Domergue, 15 avenue Fiesole, Cannes

Sabato 7 giugno 2025

Orari visite: 15 e 16

Costo euro 8,50 – Ridotto 5,50.