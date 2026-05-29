Cagnes-sur-Mer si trasforma in un grande parco giochi: torna la Festa Mondiale del Gioco

Giochi, spettacoli e laboratori immersi nel verde: sabato 30 maggio 2026 il Parc des Bugadières ospita la 26ª edizione della Fête mondiale du Jeu, appuntamento atteso da famiglie e bambini sulla Costa Azzurra. L’ingresso è libero e tutte le attività sono gratuite.



L’edizione di quest’anno, intitolata “Gli elementi in gioco”, promette un viaggio tra terra, aria, acqua e fuoco attraverso un ricco programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni.

L’iniziativa celebra valori fondamentali come libertà, accessibilità, gratuità e inclusione, trasformando il grande parco lungo il fiume in uno spazio di condivisione e scoperta.





Un’intera giornata tra giochi e fantasia

Il programma prevede oltre 30 attività tra animazioni, laboratori e spazi ludici. Due le aree principali allestite:



Primo spazio : dedicato ai giochi dinamici e creativi, con un escape game a tema “Nostradamus e i quattro elementi”, un labirinto gigante, circuiti di auto radiocomandate, cacce al tesoro e aree di gioco simbolico. Non mancheranno atelier artistici, tra cui la creazione di golem d’argilla, candele colorate e illustrazioni genitori-figli.



Secondo spazio : pensato per i più piccoli, con aree sensoriali, percorsi motori, giochi giganti e attività educative. Tra le proposte anche yoga per genitori e bambini, laboratori creativi e il suggestivo “Bus delle meraviglie”, esperienza immersiva dedicata agli elementi naturali.

Spettacoli e animazioni itineranti

A rendere ancora più magica la giornata saranno gli spettacoli dal vivo: artisti itineranti su trampoli, bolle di sapone giganti e il circo Indigo animeranno il parco, mentre lo show interattivo “L’apprendista stregone e gli elementi” coinvolgerà il pubblico tra danza e magia.



Un evento per tutte le età

Dai neonati agli adulti, la Festa Mondiale del Gioco si conferma un evento trasversale capace di unire divertimento e apprendimento. Tra gli stand anche creatori di giochi da tavolo e associazioni ludiche, pronti a far scoprire nuove esperienze.

Completa l’offerta un’area ristoro all’ingresso del parco.



Informazioni utili

Data: sabato 30 maggio 2026

Luogo: Parc des Bugadières, avenue Marcel Pagnol, Cagnes-sur-Mer

Ingresso: gratuito



Una giornata all’insegna del gioco e della condivisione, dove fantasia e creatività diventano protagoniste.



